只出去2、3次！他「豪撒4萬」陪過生日：妳卻說我們沒關係　網傻眼

▲原PO為對方付出許多，最後卻換來一句「我們沒關係」。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

在感情的世界裡，是否得先確認對方心意才能付出？有位網友在《匿名公社》表示，自己跟一位女孩只出去2、3次，但為了能讓她開心，甚至豪撒四萬幫過生日，卻沒想到最後換來一句「我們又沒關係」。

原PO表示，自己已經陪伴這位女孩快一年，在這不長不短的時間裡，女孩總說自己工作很忙碌，假日都要加班，「所以我們只出去過2、3次」，只吃頓飯幾個小時就各自回家，「我們只用LINE聊天，從來沒通話」，但原PO還是為了讓她開心，只要對方想要的、需要的，都盡量滿足。

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「手錶、手機、衣服、洗頭、做指甲...妳車壞了，也找我拿錢」，原PO說道，女孩生日時，想買個皮夾名牌包，「我拿4萬讓妳去選」，但輪到原PO生日時，「也是我自己付錢吃飯」，最後更換來一句「我跟你又沒關係」，讓原PO既心碎又無奈勸世，「不要像大叔那麼笨」，並表示自己常常看到工具人發文，「沒想到原來有天我也是」。

貼文一出，網友們紛紛安慰，「我也經歷過這樣，拍拍」，「你其實不算是工具人，是ATM」，「你是ATM無誤，工具人都要跟你朝聖」，「醒醒吧！這是網路交友詐騙，不是工具人好嗎」，「快一年了，給了那麼多東西，結果才出去2-3次吃飯，損失慘重啊」。