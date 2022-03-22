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第一次約會吃燒烤！2人狂嗑5600元沒人付錢　結局店家超傻眼

▲。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲該對男女首次約會吃燒烤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

現在不少年輕人會利用網路交友。新加坡一對男女即藉由網路認識，日前2人相約吃飯，總共花了269.5元新加坡幣（約新台幣5662元）吃燒烤，沒想到飯局結束後，雙方各走各的沒人付錢，事後老闆娘發現急忙聯絡2人，但2人皆聲稱以為對方會付錢，認為是被對方騙了要報警處理。

根據《新明日報》報導，事發於3月15日晚上8點左右的一家韓式燒烤店，何姓老闆娘透過監視器畫面表示，這對男女被安排在店內角落的位子，用完餐後女方起身向廁所走去，而男子則直接往門口離去，因當時櫃台小姐正在幫其他桌客人結帳，視線剛好被擋住，沒有注意到離開的男子，過了一小時後，店家才驚覺少結一桌的帳。

因當時訂位的是女方，老闆娘急忙連絡女子，「2人當晚點了一套和牛套餐、熱茶、汽水和米酒，總消費是269.5元新加坡幣」，但女子卻回應，「我以為他會付錢」，並表示會讓「住在附近」的男方來付錢，但店家遲遲沒有等到人來付，後來女子將男方的聯絡方式給了店家，男方也不願意付錢，聲稱「以為她會付錢，我才是受害者」。

何姓老闆娘表示，「過了幾天，我們又再次聯絡女子，但她跟我說，那個男生是韓國人，他們是在交友軟體上認識的，那天是第一次約會，回去後男方就將她封鎖了，她認為這是一場約會騙局。」對此，老闆娘認為雙方就是一直互踢皮球，推卸責任，報警也不知道要抓誰，讓人霧裡看花，只能自認倒楣。

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