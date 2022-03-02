超狂詐騙！誆匯5萬才能解卡　真警察連線還被嗆：懂不懂啊



▲詐騙花招層出不窮，警方經常接到民眾疑似遭到詐騙的通報。 （圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

詐騙集團化作各種身分在網路上神出鬼沒，經常有無辜網友被盯上。竹東員警日前收到兩起詐騙通報，詐騙集團一下用辣妹照釣魚，佯裝幫派份子恐嚇買遊戲點數，一下又佯裝銀行客服人員，連面對「真警察」都能氣定神閒的嗆聲，實在很誇張。

竹東警分局二重埔派出所於2月25日晚間，接獲超商店員通報一名50多歲施姓女子長時間操作ATM且一邊講電話，疑似遭到詐騙，經警方立即到場了解，發現施女正依照詐騙集團指示，將錢匯入對方所提供之帳號，員警接過電話並向詐騙集團表示為警察，詐騙集團仍不慌不忙地向警方強調是中國信託客服，辯稱施女卡片遭盜刷，需先匯款5萬多元才能辦理停卡，甚至反嗆員警「懂不懂啊？」、「這個警察很奇怪！」令人啼笑皆非。

竹東派出所於2月27日下午，則是接獲超商店員報案稱，一名男子欲購買大量遊戲點數疑似遭到詐騙，經警方到場了解，係一名30多歲范姓男子在通訊軟體認識一名身材火辣、面容姣好的女網友小欣(化名)，小欣向范男表示可以3000元接做援交，未料雙方談妥條件，范男卻接到自稱是幫派成員的電話，威脅若不買3萬元的遊戲點數就要給他「好看」。員警接過電話後，對方隨即「熄火」，掛掉電話不敢再打。

▲▼警方以自身辦案的經驗苦勸民眾切莫上當。





警方也呼籲民眾，應留意目前諸多詐騙手法，如假投資、解除分期付款、購買遊戲點數、虛擬貨幣、ATM操作匯款等，若發覺有所疑慮應先撥打110或165反詐騙專線求證，對這類詐騙電話切勿相信、無須理會。此次案件亦要感謝超商店員的機警與熱心助人，皆能即時通報警方到場處理，才能一同守護民眾財產免遭不肖集團詐取。

▲詐騙集團仗著在電話那頭無所畏懼，跟警察對話時還敢當面嗆聲。

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