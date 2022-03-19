賓士爸寶到案還在醉　坦承撞死婦人太害怕：一把火把車燒了

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗市今日清晨發生一起離奇車禍，一輛黑色賓士車在南苗市場肇事撞死婦人後逃逸，不久後，警方就接獲一起同款、同色但車牌被拔除的火燒車通報。疑似駕駛身分男子隨後在父親的陪同下現身警局，但他否認開車，辯稱「車子被偷走」自己沒有撞死人，後在警方突破心防、事證明確下才終於坦承撞死人肇逃、引火燒車。



▲袁姓現役軍人擔心酒駕肇逃刑責，竟直接放火把賓士車燒了。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



男子為26歲的現役軍人，5點40分發生車禍，後約1小時，警消就接獲火燒車報案，現場一輛同色同款的車燒得面目全非，不過因該輛車車牌被摘除，也被懷疑可能要湮滅證據。

將近7時許，男子在父親陪同下前往警局說明，他說賓士車日前借給朋友，結果被偷了，後又改口稱，自己昨晚在夜店喝醉酒，結果車被偷走…不過警方並不相信男子說法，經突破心防後，父子倆才坦承肇事逃逸、燒車滅證。

警方表示，初期圍捕時經由派出所同仁提供情資，發現袁姓男子曾於清晨5點左右在苗栗市某KTV內被盤查過，確認男子涉案重大，因此通知到案說明。

袁男一開始矢口否認肇事，後因發現證據確鑿，百口難辯，才終於坦承，因為慌亂逃逸，拆除車牌後放火一把燒了車。

▲▼警方將各項鐵證放到袁男面前，他見證據確鑿，終於鬆口坦承肇逃。





警方也在火燒車現場約400公尺水圳內及附近竹林內找到車牌各一面，袁男呼氣酒測值0.64，全案依公共危險、過失致死等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。

▲警方也在火燒車地點附近的水圳邊找到2張丟棄的車牌。（圖／記者陳凱力翻攝）

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