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行員提醒「匯款投資朋友」恐是詐騙　新竹婦：那我改領現金…

▲行員提醒「匯款投資朋友」恐是詐騙　新竹婦：那我改領現金。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹縣竹北分局一連接獲兩起疑似詐騙通報。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹北警分局近期接獲二起民眾疑似遭假投資理財詐騙案件，有民眾聽信詐騙團話術，前往銀行匯款50、80萬等金額欲做投資，經行員通知警方前往，且查出該帳戶為警示戶，但仍有民眾對詐騙集團深信不疑，警方花費好大一番功夫才令打消念頭。

16日下午接獲台灣銀行六家分行通報有民眾疑似遭詐騙，經警方至現場瞭解，一名8旬老婦欲匯款50萬元投資朋友創業，並稱該筆金額為與朋友商量好給其作為創業資金，經行員查該帳戶有異且資金流向不明提醒婦人注意，但勸阻不成，婦人反而欲改領取現金。

另一件發生於22日10時許，接獲中國信託竹北分行行員通報，警方至現場瞭解，一名瘖啞人士經員警全程以手機打字及手勢溝通，其表示於網路上認識專員在指導比特幣交易，並誘稱投資比特幣交易能賺取價差，需先匯款至對方提供帳戶，女子遂至銀行準備匯款96萬元。

兩起案件所幸行員機警通報，經員警聯繫親友到場並耐心解說新聞詐騙案例，告知所欲匯款帳戶為警示帳戶，兩位民眾才恍然大悟打消匯款念頭，並感謝行員機警及員警的說明，才免於大筆金錢損失。

▲行員提醒「匯款投資朋友」恐是詐騙　新竹婦：那我改領現金。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲行員查詢發現，民眾欲匯入的帳號已註記警示戶，提醒民眾小心詐騙。

警方呼籲詐騙招式千奇百怪，虛擬貨幣投資風險高或是利息優渥，應先冷靜求證或撥打165反詐騙專線諮詢，勿有投機心態，以免遭詐騙。

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