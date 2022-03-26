管碧玲自比「修憲阿信」轟藍營　賴香伶聲援國民黨反問：誰寫的稿？

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管碧玲自比「修憲阿信」重轟藍營　賴香伶聲援國民黨反問：誰寫的稿？

▲立法院會25日無朝野立委反對下將「18歲公民權」修憲案送出立法院立委院會 中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案 (十八歲公民權)三讀 108票全數通過 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會25日無朝野立委反對下將「18歲公民權」修憲案送出立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院25日在朝野無立委反對下，三讀通過「18歲公民權」修憲案。然而在表決前的廣泛討論階段，修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲批國民黨團阻擋此次修憲工程，又自比民進黨團是「阿信」，讓藍營立委不滿反批抹黑、製造對立，立委江啟臣也籲民進黨主席蔡英文就管的發言道歉。值得一提的是，民眾黨立委賴香伶聲援國民黨，反酸管碧玲，不曉得她的稿是誰特別寫的？

立法院25日上午審議攸關18歲公民權的「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一草案」，二讀表決，二讀結果，出席108人，贊成108人、反對0人、棄權0人，通過門檻。緊接著三讀表決，出席立委增至109人，結果是109人贊成、0人反對、0人棄權，該修憲案送出立院，待公告半年後，將再經公民投票複決。

立法院共113席立委，根據《憲法增修條文第12條》，修憲須經1/4立委提議，3/4出席（85位），及出席立委3/4決議（64位），使得提出修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過。2020總統大選，全國有效選舉約1931萬人，換句話說，至少要逾965萬人投下同意票，修憲案才能通過。

回顧歷程，立法院修憲委員會2022年1月開始處理修憲案，在國民黨持續缺席下，同月22日在民進黨、民眾黨及時代力量達共識下，以修正動議共提18歲公民權修憲版本，最後通過三黨共提、管碧玲領銜的修憲版本，並於3月25日送至院會表決。

▲管碧玲發言惹怒國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲管碧玲發言惹怒國民黨。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

管碧玲自比民進黨「修憲阿信」又轟國民黨

管碧玲25日在廣泛討論階段，就批此次修憲工程，國民黨都在阻擋，並自比民進黨是「阿信」，忍辱負重。面對藍營指控綠營對修憲「限時」、「限議題」，管碧玲說，限期是因為年底選舉的複決，要讓18歲成年人在下次大選擁有投票權；限議題則是因為18歲公民權是所有70幾個修憲案中，唯一的四黨共識。

正當管碧玲又說，國民黨一路指控，如今終於臣服，這是人民的勝利時，多名國民黨立委到發言台表達抗議，但管不受影響，繼續表示，一路說民進黨多數暴力沒有關係，再辛苦都值得了，「我們熬過來了」，民進黨是這次修憲的阿信，熬過這段辛苦歷程。「你們再指控吧，我一切都願意承擔」。

江啟臣要蔡英文道歉　賴香伶聲援藍：管碧玲的稿誰寫的？

針對管碧玲的發言，國民黨團書記長萬美反批是荒謬言論、不實指控、製造對立，予以強力譴責。萬美玲代表國民黨團強調，國民黨團至始至終都是支持下修公民權到18歲；針對修憲案，國民黨團去年就定調4大主張：閣揆同意權、擴大公民參政權、氣候權及動物權入憲，只是修憲重要且不容易，仍須全民複決，但執政黨執意地單一將公民權下修，卻不能聽取各界聲音，將其他議題一併納入，取得共識再修憲。

「從來沒有像這次修憲案如此地粗糙、如此地粗暴。」萬美玲提及，上週立法院長游錫堃主持的朝野協商中，各在野黨一致認為這次除要下修公民權外，也應將動物保護權納入，但執政黨強行只要單一把下修公民權進表決。

國民黨立委江啟臣也譴責，執政黨代表（指管碧玲）的發言，老實講是遺憾的時刻，也是抗議的時刻；在國會抹黑在野黨、刻意挑釁對立，國民黨團表達嚴正抗議，請蔡主席、蔡總統收回妳黨團成員的發言，修憲時刻不是朝野製造對立、挑釁的時刻。

對於國民黨的忿忿不平，賴香伶聲援表示，國民黨同事受到委屈；她指出，民眾黨進國會的第一會期她擔任總召，要推動一憲二法的修憲案連署，但5任黨籍委員加上3位時代力量立委，無法通過29人的連署門檻，自己想破頭仍覺得沒辦法。

賴香伶說，後來她拜託過民進黨團總召柯建銘，是不是讓民眾黨也有成案的機會，但柯卻說，「修憲agenda（議程）不在你們小黨的時程表裡面」，所以叫她稍安勿躁。自己等了一個又一個會期，在第二會期時找了時任國民黨團總召林為洲，請他慎重思考，願不願意跟在野黨共同連署，林則說「包在我身上」。

賴香伶表示，所以她要先感謝林為洲，並指，國民黨非常多委員並沒有太多政黨私見，反而希望有和諧的國會，來完成理性的修憲，所以要謝謝國民黨委員，幫忙連署一個在野平台的修憲案。另賴香伶也感謝游錫堃，並肯定林為洲與游是此次修憲上，她承認且尊敬的重要人物。

值得一提的是，對於管碧玲自稱是「修憲阿信」，賴香伶表示，不曉得她的稿是誰特別寫的，但她自己也認同這樣整合是很困難的。

中華民國憲法增修條文增訂第一條之一草案，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。

▲▼立法院院會 中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案 廣泛討論 管碧玲發言 引發國民黨不滿抗議送管碧玲牙膏牙刷漱口水。（圖／記者屠惠剛攝）

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