民進黨批國民黨「一路杯葛到今天」　柯建銘：325應列為修憲紀念日

▲民進黨團總召柯建銘舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院25日三讀通過18歲公民權修憲案，將進一步交由公民複決拍板。民進黨團總召柯建銘會後受訪說，本次修憲仍有未盡之功，持續推動「降低修憲門檻」、「廢考監」才是正辦；民進黨立委管碧玲則說，國民黨在修憲過程中數度杯葛，建議國民黨應該把榮耀歸給人民，不要抹黑民進黨。

柯建銘說，修憲委員會去年5月成立後，過程備極艱辛、爾虞我詐，所有過程一直在拖，今天大家要了解，修憲是如此不簡單。現在修憲既然已經成功了，不必爭功諉過，國人都很清楚，國民黨過程中完全缺席，今天是最後贖罪機會。

柯建銘也代表民進黨團提出三個呼籲，第一、這次必須公民複決，希望朝野4黨共同去讓全民支持，讓公民複決可以通過，這才是最重要事情；第二、本次修憲仍有未盡之功，在這麼困難時候，民進黨團認為最重要的事情就是降低修憲門檻，乃至於廢考監，這才是正辦，這政治工程必須啟動；第三、希望朝野共同支持把今天325改為修憲紀念日、青年日，把過去歷史拋開。

此外，國民黨立委曾銘宗、立委陳玉珍等人今天會中因不滿管碧玲發言，找出牙膏、牙刷、漱口水送給管碧玲，嗆聲「專洗髒嘴」，並在發言台擺上「自詡阿信沒有人性，最毒管碧玲」、「管碧玲惡意抹黑公開道歉」等標語。

管碧玲會後說，國民黨一直到這個星期二（23日）的程序委員會，都還在堅持反對單獨處理18歲公民權，駁斥國民黨對民進黨以多數暴力主導修憲的指控。

管碧玲說明，民進黨一開始就知道，此次的修憲草案中，只有18歲公民權為四黨的共識，民進黨一路護送「單獨處理18歲公民權」的議案，這個過程中，國民黨確實數度杯葛。

管碧玲表示，直到今年的1月27日，黨主席朱立倫仍堅持要將此議題，與不在籍投票綁在一起，甚至在後續衍生要綁動保權、環境權等主張，是到今天國民黨才願意投下同意票，建議國民黨應該把榮耀歸給人民，說自己「寧為孺子牛，所以我們投下同意票」，而不是假裝自己從頭開始就支持單獨處理18歲公民權，並抹黑民進黨多數暴力。