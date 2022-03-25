國民黨送牙刷酸「洗髒嘴」　管碧玲反嗆：國民黨臣服了是人民勝利

▲國民黨立委今天送民進黨立委管碧玲牙膏、牙刷、漱口水表達不滿。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會25日三讀通過「18歲公民權」修憲案，不過會中出現小插曲，國民黨立委不滿民進黨立委管碧玲發言稱「國民黨臣服了」等語，爆氣送上牙膏、牙刷、漱口水並嗆聲「專洗髒嘴」，還在發言台擺上「自詡阿信沒有人性，最毒管碧玲」、「惡意抹黑公開道歉」等標語。對此，管碧玲會後透過臉書還原現場感慨說，為了反駁國民黨抹黑，她拋掉原本的演講稿，以臨場能力想到「國民黨臣服了」這個詞，這並非用詞不當，直言「唉！一路好辛苦！年輕世代的壓力，讓國民黨臣服於民意了！」

管碧玲今天透過臉書表示，今天國民黨團總召曾銘宗上台指控民進黨「限時」、「限議題」修憲，是多數暴力，實際上，國民黨的策略就是「假裝從一開始就支持單獨處理18歲公民權，以此指控民進黨用多數暴力抹黑」，害她必須臨時丟掉原本的發言稿，全力還原民進黨一路像「阿信」一樣的辛苦歷程。

管碧玲表示，民進黨一開始決定單獨處理18歲公民權，是因為這是4黨唯一共有的提案，但是，國民黨把「18歲公民權」和「不在籍投票」綁在一起，一路反對單獨處理18歲公民權，才是把18歲公民權當作政治利益而「限議題」。

管碧玲並指，國民黨指控她一路護送修憲案，是因為她必須避免國民黨拖延導致錯過年底選舉，所以不敢將第一次修憲委員會會議禮讓給國民黨籍召委鄭麗文主持，因為，修憲案公民複決需要經過半年公告、3個月的準備期。

管碧玲還說，為了反駁曾銘宗「限議題」、「限時」、「多數暴力」的指控，害她必須完全拋掉預備稿，且必須說明這麼多，「真的挑戰我的臨場能力！」她感慨，她就這樣邊講邊想，國民黨又在旁邊干擾，因此脫口而出「國民黨臣服了」這個詞，「我說國民黨臣服了，這是人民的勝利！我認為用詞沒有不當，因為政黨臣服於民意是天經地義！」

管碧玲說，曾銘宗開戰是有備而來，而她臨時迎戰則是徒手回擊，一時只想到「臣服」這個詞；她並讚美民進黨團總召柯建銘的說法，指柯建銘比較有文采、比較厲害，想到「贖罪」這個詞，這個詞比較「神」。