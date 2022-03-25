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國會三讀通過「18歲公民權」修憲案　黃偉哲：要讓台南年輕人願婚敢生樂養

▲台南市長黃偉哲對國會三讀通過「18歲公民權」修憲案十分肯定，並表示要讓台南成為年輕人願婚敢生樂養的城市。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲對國會三讀通過「18歲公民權」修憲案十分肯定，並表示要讓台南成為年輕人願婚敢生樂養的城市。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

立法院院會25日三讀通過「18歲公民權」修憲案，台南市長黃偉哲表示，「18歲公民權」修憲案，在朝野政黨一致支持下獲得通過，這只是第一個起步，接著就是在公告半年後年底的公投複決，期盼屆時也能有好結果，台南市政府也會確實做好投票通知與宣導，鼓勵民眾踴躍行使公民權。

黃偉哲說，台南一直以來都是重視青年的城市，傳統上做16歲的儀式，就是提醒社會，必須尊重青年應有的權益。他在3月21日的市政會議上，特別提出任何一個國家和城市都必須重視青年，因為他們即將或早已帶領城市進步。

而台南市也在黃偉哲上任後就成立專責單位與青年諮詢委員會，努力打造一個年輕人可以發揮的場域。不論是在就業、創業、或成家立業，市府都會提供更多的協助，完善在地的生活與交通，例如在創業方面，提供青年創業及調降利息、培訓新創人才及團隊、推動「青年職涯探索計劃」並與台積電、奇美企業合作技職教育；在社會住宅方面，2024年將達6480戶讓台南更為宜居。

此外，黃偉哲也提到自2022年起，台南市提高生育獎勵金為1萬元、擴大及提高育兒津貼、興建親子悠遊館10處、14座特色公園、11家社區托育公共家園，讓年輕人願婚、敢生、樂養，使台南成為一座更宜居的城市。

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