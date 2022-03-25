卓冠廷找10位跨派系大咖力挺　被形容像「啄木鳥」很會揭弊

▲卓冠廷找來10位跨派系大咖力挺。（圖／卓冠廷臉書影片）



記者陶本和／台北報導

新北市議員擬參選人卓冠廷（土樹三鶯）25日公開初選競選影片，找來十位政壇跨派系人物聯合推薦，包括基隆市長林右昌、立委蘇巧慧、蘇治芬、陳亭妃、劉建國、蔡易餘、賴品妤、林靜儀、林昶佐，以及前台中市交通局長王義川等人，向選民推薦卓冠廷。

在卓冠廷的推薦影片中，10人分別分享了自己眼中的卓冠廷，陳亭妃以「啄木鳥」形容卓冠廷，形容卓冠廷像枯木鑿洞般很會揭弊；而與卓冠廷常有議題合作的中二選區立委林靜儀也現身說法，表示卓冠廷對議題認真，時常半夜還傳訊息討論議題。

至於曾為同事的前台中市交通局長王義川更說，卓冠廷彷彿一天24小時都在工作，對於每個部會的問題都會打破砂鍋問到底。

蘇巧慧提到，卓冠廷是專業幕僚出身，也做過台中市新聞局長，卓冠廷本身也待過交通部長辦公室，蘇巧慧表示未來無論公路鐵路地方道路，都期待未來可以合作；她說，也因為卓冠廷曾有行政部門歷練，讓基隆市長林右昌覺得「知己知彼」，更能清楚掌握每一個部會的問題所在。

「雙林」林昶佐、林靜儀也分別打趣，形容卓冠廷私底下像哈士奇，雖然在政治圈很久但沒有官架子、陪女兒玩的時候也會展現非常投入、和女兒一起反覆唱歌，非常有耐心的一面，蘇巧慧也稱卓冠廷是「專業吃貨」，常向網友介紹選區美食，與平常政論節目上的表現相當不同。