北市勞動局長請辭牽拖「萬安拉警報」　蔣萬安：柯市府要說清楚

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜日前因在與工會茶敘時，幫副市長黃珊珊助選，引來國民黨批評行政不中立，陳則反擊東廠治國，甚至在預擬的辭職信中諷國民黨因「萬安拉警報」才如此焦慮。對此，國民黨立委蔣萬安26日表示，柯市長昨天已經道歉，市府面對議員各項質疑，應該要清楚對外說明。

針對國民黨團與台北市勞動局長的爭執，蔣萬安說，台北市政府團隊成員違反行政中立以及後續一連串不當的反應，柯市長昨天已經道歉，接下來更重要的是，「市府面對議員各項質疑，應該要清楚對外說明」。

媒體追問，「萬安拉警報」民調下滑加上口罩事件，有黨內同僚藉辭職展現決心？蔣萬安對此未正面回應，僅表示，一直以來都在地方勤走積極傾聽，不管是第一次參選的時候到進入立法院2屆，在台北市積極為民眾爭取權益，勤跑大小活動，一直以來都是如此，「會更加倍努力在地方積極跟民眾溝通，我相信民眾一定會看到我」。

至於要如何消弭「萬安警報」的雜音？蔣萬安說，現階段就是積極勤走地方跟民眾互動、了解基層，包括里長、社團、工會等，多了解面臨的困難，以及現在我可以怎麼樣來協助幫忙，「這都是過去、現在以及未來會持續在做，也更加倍努力，這個都毫無疑問」。

