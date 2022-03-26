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林佳龍戰2022台北市長？　獨派大老辜寬敏：我一定支持他

▲▼辜寬敏、林佳龍今天上午出席「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇前。（圖／記者呂晏慈攝）

▲辜寬敏（中）、林佳龍（左）上午出席論壇活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨啟動2022雙北市長提名佈局，包括前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、交通部前部長林佳龍等人均被視為角逐首都選戰人選。獨派大老、台灣制憲基金會董事長辜寬敏26日上午受訪說，他和林佳龍是幾十年的好朋友，「我一定支持他」；林佳龍則指，個人選舉可放在一邊，台灣前途才是他這代人責無旁貸的任務。

民進黨選舉對策委員會本月24日舉行會議，會中達成共識，針對台北市、新北市、桃園市、台中市等尚未提名的直轄市長提名人選，將由黨主席暨選對會成員蔡英文進行徵詢協調作業。

辜寬敏今天上午出席「台灣準備好了嗎？台灣未來國家願景與挑戰」論壇前受訪說，台北市長的問題他也關心，但是他現在要做的不是地方首長的問題，而是整個台灣、2300萬人的問題，這是為這一代、下一代、下下一代台灣人幸福安全最重要的任務。

同時，辜寬敏也肯定林佳龍說，他們是好幾十年的好朋友，兩人都是民進黨黨員，「所以不必再講了，我一定支持他」。

另對於媒體問及，林佳龍有意角逐台北市長提名，似乎打亂綠營佈局一事，林佳龍回應，個人的選舉可以放在一邊，台灣的前途包括國家正常化、台美關係正常化都是這一代責無旁貸的責任，從世代發展的角度，他是野百合世代，現在同輩的五、六年級生都在社會各個領域扮演重要角色，應該來推動世代革新，承擔時代的任務，帶領台灣能夠邁向正常國家。

林佳龍說，若以這個角度，「我一定會參與期間」，因為他們這個世代就是在民主運動裡面成長的，社會給他們機會歷練，今天一定要能夠承先啟後。

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