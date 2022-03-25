籲對手競選要光明正大　莊瑞雄提「國民黨介入」疑暗諷周春米

記者蘇晏男／台北報導

民進黨25日舉行屏東縣長初選電視政見發表會。被問及初選輸了怎麼辦？擬參選人莊瑞雄表示自己會願賭服輸，但他也指，除了言詞交鋒、價值論辯外，自己至今沒有看到對手人身攻擊，所以他對初選有信心。不過，莊瑞雄也提到支持者對於國民黨介入民進黨初選感到困惑，似乎有意諷刺另位參選人周春米。

▲莊瑞雄。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

民進黨25日下午4時將舉行屏東縣長初選電視政見會，三位擬參選人周春米、莊瑞雄與鍾佳濱出席。在第2階段，被問及贏了怎麼做？輸了會做什麼？莊瑞雄表示，不管初選還是大選，願賭就服輸。屏東鄉親看到這次初選是有史以來最激烈，願賭服輸是三人都該遵守，而過程中競選手法也要光明正大、公平競爭。

提及民進黨或屏東鄉親質疑有人不服輸怎麼辦？莊瑞雄表示，不管他過去擔任北市黨部主委、黨發言人或中常委等，大家都清楚，民進黨價值在哪，道不同不相為謀，各政黨就算理念、價值與路線不同，只要在競爭過程中，大家想到民進黨要繼續對支持者交代，相信大家競爭手法會光明正大。

莊瑞雄說，外界擔心初選後輸贏大家怎麼彌合，「其實也沒有」，過程中就算競爭激烈，可是除了言詞交鋒、價值論辯外，自己到現在對其他對手、同志沒有人身攻擊，所以他對初選有信心，相信屏東鄉親感受到，這場初選是必須選出，未來可以真正帶領屏東的人，且可以堅持民進黨價值的候選人。

莊瑞雄提及，這次支持者感到困惑的是，為什麼國民黨介入民進黨初選， 所以他會努力拚戰，願賭就是服輸。