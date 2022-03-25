馬紹爾外長讚台「慷慨」　挺中華民國台灣加入國際社會

▲外交部今天上午舉行馬紹爾群島共和國柯布亞總統來台國是訪問成果記者會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

馬紹爾群島共和國總統柯布亞（President David Kabua）伉儷訪台，外交部25日上午舉行訪問成果記者會，馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長粘瑞（Hon. Casten N. Nemra）表示，馬紹爾堅定支持中華民國台灣，並且稱許台灣共享的成就和價值，台灣2300萬人民必須加入國際社會，參與國際的事務。

外交部今天上午舉行馬紹爾群島共和國柯布亞總統來台國是訪問成果記者會。代表出席的粘瑞表示，此次出訪極具意義，因為這是柯布亞總統就任兩年多以來首次海外官方訪問，即便有疫情挑戰仍然成功完成國是訪問，感謝台灣政府及人民的款待，盼深化邦誼、兩國之間能有更多互動。

粘瑞表示，這次訪台「印象深刻」且「非常美好」，台灣是世界民主典範，奠基於防疫成果、經濟成長、人民安全，以及在政策上公私部門合作，這些都是能向外界分享的，這次訪問感受到台灣人民的慷慨，這也是過去24年以來，台馬邦誼之間的重要意涵。

對於台海安全議題，粘瑞直言，馬紹爾共和國高度支持印太地區和平，也高度支持美國的印太策略，「馬紹爾共和國是台灣忠實的朋友，同時，台灣也是馬紹爾共和國忠實的朋友」，將進一步深化與台灣及美國的經濟安全合作。

另對媒體關注，馬紹爾共和國如何看待俄羅斯入侵烏克蘭一事，粘瑞說，馬紹爾共和國強力譴責俄羅斯，無論在聯合國或者日內瓦的人權理事會，都會與各個國家同聲譴責並且一起制裁俄羅斯，在海空域方面，已經禁止俄羅斯籍船隻和飛機通行，希望透過制裁達到和平、化解危機的目標。