吳釗燮：台灣擁有高科技防禦性武器　中國入侵比俄侵烏國困難

▲外交部長吳釗燮接受加拿大「環球郵報」專訪。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

俄烏戰事持續，外交部長吳釗燮23日接受加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）專訪表示，台灣密切關注戰爭情勢，並指若中國想要武力攻台，需要發動「兩棲」攻擊，且台灣擁有烏克蘭缺乏的高科技防禦性武器，「必然比俄羅斯入侵烏克蘭更加困難」，且西方國家對俄國嚴厲經濟制裁，會促使中國重新思考發動戰爭的後果。

吳釗燮表示，台灣密切關注俄烏戰爭情勢，民主國家團結對俄羅斯施加經濟制裁，加上烏克蘭強烈抵禦外侮，使得俄國在烏克蘭遭遇一系列挫敗，中國如果想以武力統一台灣，須發動兩棲攻擊，更何況台灣擁有烏克蘭缺乏的高科技防禦性武器，因此，必然比俄羅斯入侵烏克蘭更加困難，烏國人民英勇奮戰的精神和西方國家對俄國嚴厲經濟制裁，應會促使中國重新思考發動戰爭的後果，並收斂武力奪台的意圖。

吳釗燮表示，台灣一向保持高度警覺，提防中國入侵，台灣不僅具有自我防衛的堅定決心，繼續採購先進防衛武器，強化不對稱戰力，進行後備部隊戰力的改革，也持續推動艦艇國造，致力強化自我防衛能力，另外，台灣的半導體製造領域居全球領導地位，在戰略上地處民主國家對抗威權主義擴張的前緣，具有舉足輕重的角色。

吳釗燮提及，今年2月中俄簽署聯合聲明，強調兩國「無限」的友好夥伴關係，所以在中俄合作緊密的情況下，中方願意斡旋俄烏停戰的可能性極低，甚至可能從俄羅斯被西方國家制裁中獲益。

對於台灣與加拿大關係，吳釗燮認為，加拿大可藉由與台灣完成「投資促進暨保障協議」（FIPA），與盟友共同派艦通過台海實施自由航行，和台灣就假訊息及網攻進行經驗經驗交流，以及支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等作為，來加強台加關係並展現對民主台灣的支持。

吳釗燮也提到，我國政府及人民支援烏克蘭，至今已累積捐款超過新台幣8億元，物資500公噸，彙集了台灣人民的力量，希望可以協助烏克蘭難民度過難關。

「環球郵報」成立於1844年，是加拿大全國性第一大報。環球郵報重視國際新聞，社論及報導常獲國外報刊引用轉載；社長Robert Fife及資深記者Steven Chase近期獲加拿大「國會山莊報」（The Hill Times）列入「對加國外交政策最具影響力之50大人物」（The Top 50 Influencing Canadian Foreign Policy）名單，所作報導甚獲加拿大及各界菁英重視。