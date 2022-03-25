娃娃機變相經營戳戳樂　男子花錢沒得獎怒告詐欺　警查雙雙送辦

▲台南市西門路4段１家娃娃機變相經營戳戳樂，警方發現該機台玩法涉嫌賭博，依法將台主及玩家都送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市西門路4段１家娃娃機變相經營戳戳樂，先夾中兌獎品，再戳中機台上方戳盒獎號，即可得大獎，但1名陳姓男子花了2000元戳6個洞還得不到獎品，24日前往市警五分局狀告黃姓台主涉嫌詐欺，惟警方發現該機台玩法涉嫌賭博，將陳男與黃男都依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，39歲黃姓台主改變娃娃機台玩法，玩家只要先操作鐵夾，夾中機台內的兌獎品，即有資格玩機台上方戳戳樂，在數十個洞中戳中兌獎號，可拿走放在機台上方的獎品，因為戳盒內不乏價值數千至1萬元價值的獎品，吸引玩家躍躍欲試。

33歲陳姓男子欲獲得機台上方價值上萬元的公仔，見戳盒上的未戳洞已所剩無幾，昂貴的公仔還在，心想有機會戳中大獎，每次夾取需投幣20元的機台，他一口氣花了2000元連玩了100次，將戳盒上剩下的6個洞全部戳完，卻發現仍未得獎，不滿店家欺騙，向五分局怒告娃娃機台主黃男詐欺，結果警方調查發現此一玩法涉嫌賭博罪嫌，而雙雙被依睹博罪嫌送辦。

市警五分局呼籲，該玩法明顯以小博大，且不符一般等價交換或合理優惠原則，所以涉嫌賭博罪嫌。現今各類選物販賣機遍布大街小巷，但卻有業者掛羊頭賣狗肉，變造原有遊戲方式成為了賭博電玩機台，易使人誤入賭博深淵，警方將加強取締，以維護社會治安及善良風俗。