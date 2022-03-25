23歲男街頭拍「燒胎甩尾」！下一秒跌倒遭車輾壓　滿臉血命危

▲男子拍「汽車燒胎甩尾」，下一秒跌倒秒被輾過，圍觀民眾嚇壞。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

美國曼哈頓一名23歲男子布里托（Christopher Brito）日前在街頭欣賞汽車甩尾，過程中他拿出手機一邊錄影一邊上前拍攝，不料意外跌倒下一秒被車子輾過，當場滿臉鮮血且身體多處重傷，畫面立刻引起圍觀的民眾高聲驚呼。

根據New York Post報導，布里托19日（周六）晚上在曼哈頓街頭參加一場聚會，除了有超過千人參與活動之外，還有人駕駛汽車在人群中燒胎甩尾，吸引非常多人興奮圍觀。

汽車在甩尾的過程中，有男子走進汽車繞圈的圈內錄影，布里托見狀一邊拿著手機錄影一邊也想走進圈內拍攝，不料意外跌倒且摔在汽車行駛的路線上，下一秒直接被汽車高速輾過，當場重傷滿臉鮮血。

影片可以看見，布里托被汽車輾過後，圍觀的眾人當場高聲驚呼，立刻衝上前查看他的傷勢，幫忙報警求救。布里托被送醫後，有頭骨骨折、腦部受傷，身體也有多處傷勢，一度命危，所幸經搶救後保住一命。

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