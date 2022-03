23歲男街頭拍「燒胎甩尾」！下一秒跌倒遭車輾壓　滿臉血命危

▲男子拍「汽車燒胎甩尾」,下一秒跌倒秒被輾過,圍觀民眾嚇壞。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

美國曼哈頓一名23歲男子布里托(Christopher Brito)日前在街頭欣賞汽車甩尾,過程中他拿出手機一邊錄影一邊上前拍攝,不料意外跌倒下一秒被車子輾過,當場滿臉鮮血且身體多處重傷,畫面立刻引起圍觀的民眾高聲驚呼。

根據New York Post報導,布里托19日(周六)晚上在曼哈頓街頭參加一場聚會,除了有超過千人參與活動之外,還有人駕駛汽車在人群中燒胎甩尾,吸引非常多人興奮圍觀。

汽車在甩尾的過程中,有男子走進汽車繞圈的圈內錄影,布里托見狀一邊拿著手機錄影一邊也想走進圈內拍攝,不料意外跌倒且摔在汽車行駛的路線上,下一秒直接被汽車高速輾過,當場重傷滿臉鮮血。

影片可以看見,布里托被汽車輾過後,圍觀的眾人當場高聲驚呼,立刻衝上前查看他的傷勢,幫忙報警求救。布里托被送醫後,有頭骨骨折、腦部受傷,身體也有多處傷勢,一度命危,所幸經搶救後保住一命。

PA man recording video of car doing donuts in New York severely injured after being run over#TylerSpec #ChrisBrito #ChristopherBrito pic.twitter.com/luRI1W3ZIb pic.twitter.com/M7g0ZRWate