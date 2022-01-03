囂張！芳苑交流道下2車互尬「360度甩尾」　警將約談車主開罰

記者唐詠絮／彰化報導

臉書「記者爆料網」日前公開1段影片，1輛紅色BMW E36元旦深夜彰化縣芳苑交流道的平地上瘋狂表演「360度甩尾」，影片前部分是1輛亮橘色跑車不斷在國道下方的馬路上甩尾，車身不斷冒出白煙，地面也出現一圈圈磨擦痕跡，影片後半部分橘車還當場與另輛黑車當街上「互尬甩尾」。

▲芳苑甩尾尬車。（圖／翻攝自臉書／記者爆料網，以下同）

芳苑警分局長李益杰指出，當天並未接獲民眾報案，而是警方巡邏行經該處時，發現約有30部自小客車往台61線北上及南下車道流竄，當場並未發現甩尾競速發生，目然警方已調閱周邊路口監視器，比對影片中甩尾車輛，已初步掌握涉嫌競速飆車行為車主，將通知到案說明並依公共危險罪嫌函送法辦。

李益杰強調，芳苑分局除每週編排防制危險駕車勤務外，並加強防止飆車族車聚，嚴厲取締非法改裝車輛及飆車競技行為；也呼籲飆車族切勿以身試法，若遭查獲除根據刑法第185條第1項規定，處5年以下有期徒刑、拘役或15,000元以下罰金」外，另依道路交通管理處罰條例第43條第二項規定，查獲有2輛以上共同以危險方式駕車，處駕駛人新台幣3萬元以上、9萬元以下罰鍰，吊銷駕照及吊扣牌照3個月。