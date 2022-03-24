批柯文哲擺爛市政！王世堅送「我就爛」T恤　議員笑：另一件給陳佩琪

記者袁茵／台北報導

聯合報系民調中心21日公布最新六都民調，在市政滿意度上，由新北市長侯友宜奪冠，而台北市長柯文哲則是吊車尾。台北市長柯文哲24日赴台北市議會施政報告，民進黨籍台北市議員王世堅送上「我就爛」T恤，認為柯文哲心態為「我就爛」，還特別送上2件「讓你（柯文哲）可以換洗」。

▲台北市柯文哲施政報告，議員王世堅送上「我就爛」衣服。（圖／記者林敬旻攝，下同）

台北市議會23日開議，24日進行市長施政報告。王世堅表示，最新民調顯示，六都之中柯文哲的滿意度最低、民調墊底，柯文哲認為是台北市民要求度高，這種心態就是「我就爛」，且面對任何指責，柯文哲都抱持「笑罵由人，你奈我何」、「我就爛，你要怎樣？」態度。

王世堅說，現在內科塞車、人口流失、民調墊底，柯文哲仍認為「我就爛」，造成大巨蛋施工自由發揮、社子島開發自生自滅，8年5萬戶公宅自動跳票，「反正我就爛，就擺爛。」

只見王世堅拿出「我就爛」T恤，他提及，自己要送上柯文哲「我就爛」衣服，讓柯文哲穿在身上隨時自我反省，「當然9個月後你卸任了，那你就擺爛吧！愛怎麼爛，你就爛！」並且再從抽屜拿出第2件同款衣服，「多送一件讓你（柯文哲）換洗。」聽聞王世堅言論後，在場議員紛紛哈哈大笑，還有人笑稱「另一件送給（柯文哲妻子）陳佩琪。」