快訊／柯文哲施政報告首次「被散會」　勞動局長輔選黃珊珊挨轟

記者陳家祥／台北報導

台北市勞動局長陳信瑜24日被控在2月與工會茶會時，替台北市副市長黃珊珊助選，還提到「若黃珊珊當選，我就還在，看你們要不要我在」等言論；面對國民黨攻擊，陳還舉牌抗議，痛批東廠治國。柯文哲24日赴議會備詢，面對議員的質疑，柯文哲承諾送政風處理，但仍無法讓議員滿意，最終竟宣布散會。

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲表示，針對議員的疑問，自己也是公開透明，因為這有錄音檔，一般我們在開會都會有原始錄音檔，翻成逐字稿全部送給政風處，看怎麼辦，「因為只要送政風處，就會有完整報告，這樣比較公平」。

儘管柯文哲承諾要送政風處理，但議員仍不滿意，直言「現在是政治態度問題」、「上班時間在市政府討論這些你覺得OK？」柯文哲強調，凡事先調查清楚，總是要有一個程序，「不要激動，要有前因後果完整聽過一遍」。

至於陳信瑜還舉牌抗議國民黨放任東廠治國一事，柯文哲說，議會監督市政府天經地義，若對議員的批評訴諸不適當的回應，我們會改進，「我自己也會犯這個錯」；柯承諾，會把整個案子送給政風處，內部該處理的會處理給大家一個交代，「我已經學會不要亂下結論，把錄音帶拿出來看全部是怎麼回事」。

民進黨議員李建昌則說，陳信瑜非常不妥當，如果舉牌罵東廠的話更不妥切，「我認為這場有背後的故事，我建議今天要散會，表達我們台北市議會對台北市長柯文哲以及勞動局長最強烈的抗議」。隨後議會便散會。

▲台北市勞動局長陳信瑜。（圖／記者袁茵攝）