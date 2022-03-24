墜機撞擊點確定「現場發現遺體殘骸」　第一部黑盒子記憶體恐損壞

記者蔡儀潔／綜合報導

今（24）日的東航墜機第四場新聞發佈會指出，發現飛機殘骸183份和部分遇難者遺體殘骸，已提交調查工作組。另外，目前已經基本確定事故主要撞擊點，已找到的主要殘骸包括發動機葉片、渦輪殘件等，第一部黑盒子已經送達北京，不排除記憶體損壞的可能性。

▲新聞發佈會現場。（圖／翻攝自新華社）

大陸國家應急處置指揮部今日下午舉行第四場新聞發佈會，目前已基本確定事故的主要撞機點，飛機大部分殘骸集中在主要撞機點周圍半徑30公尺左右的核心區域；深度從地表向下延伸，最深處大約20公尺。

會上披露，目前已經找到的主要殘骸，包括發動機葉片、渦輪殘件、發動機吊架殘件以及部分機翼殘片，還發現了駕駛艙內的機組逃生繩、機組手冊殘片以及部分機組證件。

據發佈會通報，現場發現飛機殘骸183份和部分遇難者遺體殘骸，已提交調查工作組。目前，調查人員仍在現場繼續開展現場勘查和重要殘骸的取證工作，為下一步查明事故原因做好基礎性工作。

▲第一部黑盒子23日被發現。（圖／翻攝自人民日報）

至於備受關注的第一部黑盒子，發佈會指出，目前已送到北京譯碼實驗室，數據下載正在進行中，目前不能排除儲存單元（記憶體）損壞的可能性；兩部黑盒子共安裝在後部，第一部的發現增加了另一部被找到的可能，將繼續加大搜尋力度，全力尋找第二部黑盒子。

▲東航空難現場 。（圖／翻攝自央視新聞）