他見22歲女友遺物「蝴蝶結髮圈」心碎！PO照逼哭萬人：讓我來替妳

▲雲南女疑遺下黑色蝴蝶結後失聯。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

東航MU5735航班21日在廣西梧州境內墜毀，搜救工作仍在進行中。在事故區域，不少乘客的個人物品散落，其中央視22日的搜救直播中，在泥土中發現了一個黑色蝴蝶結髮圈，據《紅星新聞》報導，蝴蝶結的主人是雲南人小琴，當時她欲前往江蘇與男友相聚，而其乘同一航班的閨蜜也同告失聯，二人皆只有20歲出頭。

事故發生後，網友「@Typing」上傳了一段定位於梧州市的影片，並動情寫道「媳婦妳膽子那麼小，還有下次的話讓我來替妳好嗎？」畫面中，有一張戴上黑色蝴蝶結髮圈的長髮女孩照片，蝴蝶結與現場找到的高度相似。同時，還有一張購票訂單截圖，為21日昆明飛無錫（中途廣州中轉）的訂單，其中昆明飛廣州段航班正是東航MU5735。

據悉，網友「@Typing」是在蘇州工作的楊先生，正是疑似戴蝴蝶結髮圈失聯的小琴的男友，事發後即連夜駕車前往事發地藤縣。親屬透露，二人相戀已久，都已見過對方家長，大家都認為兩人婚期已近，只是由於工作原因，二人持續異地戀，出事當日女方正是打算飛往與男友相聚。出事後，楊母還哭着致電親友，在親友們看來，她早將小琴當做女兒一樣看待。

據小琴的前同事介紹，年約22歲的小琴平時很愛美，前不久剛從美容機構離職。小琴友人李先生則表示，楊先生為了前往機場接女友，還提前做好核酸等，沒想到卻發生這種事。

而事故中除了小琴，其閨蜜小涵也同告失聯，事前她們正準備到江蘇繼續從事美容行業，「她們的性格都很好，很溫柔。」至於黑色蝴蝶結髮圈，他表示自己曾經看到過，只是以往沒有特別在意。

在短影音平台上，小琴曾分享過十多條影片，這些影片大多與生活有關，有與閨蜜登山合影照片組成的影片，也有雲南曲靖傍晚時分美麗彩霞的影片。其中一條影片中，她配文寫道，「這輩子什麼最好，健康的身體最好，親人的平安最好，朋友的真誠最好，真心的感情最好，每天有人惦記最好。」