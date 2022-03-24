東航墜機逾72小時！現場疑發現「飛機引擎」　家屬冒雨祭奠

記者蔡儀潔／綜合報導

距離東航客機墜毀已逾72小時，因持續降雨，今（24）日上午現場出現小型塌方，搜救人員靠肉眼一寸一寸排查，尋找第二部黑盒子。根據最新消息，救援人員在核心區域將一個大型構件從水坑旁拉出，疑似是飛機引擎。另外，有部分乘客家屬到現場冒雨祭奠。

據《澎湃新聞》報導，在災難救援中有「黃金72小時」的共識，而空難救援的黃金救援時間，或與墜機方式有關，按照事發監視器畫面顯示，該航班以接近垂直方式墜毀，或大大縮短救援黃金時間。

事發至今，救援人員日以繼夜在現場奔走，然而自23日晚至24日早上持續下雨。據《新華社》報導，現場一些區域出現小型塌方，目前塌方區域已清理完畢。

報導指，持續降雨導致路面泥土鬆軟黏稠，一些地方出現積水，人員行走不便，救援人員送來竹架板鋪在地上，以增大鞋面與地面的摩擦、防止打滑，便於救援工作順利開展；在核心區域，挖土機等設備已準備就緒。

▲東航事故現場飛機殘骸碎片。（圖／CFP）

23日的東航墜機第三場新聞發佈會通報，失事客機兩個黑盒子中的一個已找到，初步判定為駕駛艙話音記錄器（CVR），正積極尋找第二部黑盒子。《央視新聞》指出，24日午間，清理出來的飛機殘骸被分類擺放，重要物證被特別標注，因沒有找到黑盒子的定位訊號，搜救人員主要靠肉眼一寸一寸排查。

據現場最新消息，救援人員在核心現場，將一個大型構件從水坑旁拉出，疑似是飛機引擎。搜救隊員正在加緊搜尋，分組進行地毯式搜索。另外，部分乘客的家屬在工作人員陪同下，在大雨天氣來到現場祭奠。

▲墜地現場發現一件大型構建，疑似是飛機引擎。（圖／央視新聞）