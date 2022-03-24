陸籍飛行員加州夜空寫下「MU5735 R.I.P.」　逾20次大坡度轉彎完成

▲一名陸籍飛行員駕駛輕航機，在加州夜空寫下「MU5735 R.I.P.」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

東方航空MU5735航班在廣西發生事故墜毀，一架輕型飛機在美國加州上空飛行兩小時，用航跡寫下「MU5735 R.I.P.（願MU5735安息）」的字樣，對事故航班的罹難者表達哀悼之意。根據飛行紀錄網站《Flightaware》顯示，這架輕航機在空中飛行約2小時12分鐘，飛行距離達344公里。

《極目新聞》報導，據知名航空博主「FATIII」發布的飛機相關資訊，在航班跟蹤平台Flightaware查詢顯示，當地時間3月22日晚間8時，該飛機從美國加州聖何塞（聖荷西）的機場起飛，向北飛行約35分鐘後，該飛機的軌跡呈現「MU5735 R.I.P.（願MU5735安息）」，起飛2小時12分後，該飛機返回降落，實際飛行距離達到344公里。

一位自稱是該飛行員14年好友的網友在該篇文章下留言指出，飛行員為中國籍，目前在美國留學工作，是一名土生土長的廣東人。這名網友還附上飛行員對這趟飛行的計劃和記錄。

飛行員自述，26個小時前有了這一想法，並連夜計劃飛行線路，「本來計劃聯繫另一位飛行教練幫忙提供飛機以及輔助完成飛行，但由於計劃趕不上變化，我帶著0WY（輕航機）在傍晚8點出發了。」

飛行員表示，「飛行的難度其實超越了我的計劃，在黑夜裡需要完成20多次大坡度轉彎，在一個幾乎沒有月光的晚上，不依靠地平線在一架沒有姿態儀（陀螺地平儀）的飛機完成，完成結果也差強人意，但落地之後的疲憊是真實的，日後有機會的話會重新整理計劃過程，希望事故真相早日水落石出，Rest in Peace.。」