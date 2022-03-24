台南市新增1例確診個案　黃偉哲籲足跡重疊者儘速領取快篩試劑

記者林悅／台南報導
台南市長黃偉哲24日下午公布新增個案及活動足跡，新增永康區50多歲男性COVID-19本土個案22455，該名個案因高雄市案22394確診而被匡列為居家隔離者，同公司的其他員工，經PCR採檢後通報此名陽性個案，Ct值15.5，傳染力強，黃偉哲籲足跡重疊者儘速領取快篩試劑快篩。
▲台南市長黃偉哲公布新增個案及活動足跡，新增永康區50多歲男性COVID-19本土個案22455，Ct值15.5傳染力強，籲足跡重疊者儘速領取快篩試劑快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南市衛生局長許以霖指出，台南新增個案22455因高雄案22394被匡列，而22394的職場接觸者高雄市案22453，亦經PCR採檢後確診，Ct值15.35，3月20日曾於台南市活動。
案22455已接種3劑COVID-19疫苗，3月22日出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，未就醫也未自行服藥，被匡列進行居家隔離、安排採檢後陽性確診。案22455於可傳染期間活動範圍，幾乎皆在公司或家中，匡列6位接觸者進行居家隔離、164位醫院同時段門診病患自主健康管理；為避免疫情擴大，與案22455子女就讀同學校、不同班級採預防性停課1日，與個案子女同班的班級則停課2日。高雄市個案22453，於可傳染期間，曾前往台南市南區聯萌玩具批發，被台南市衛生局匡列15位相關接觸者。 黃偉哲市長說，22455的Ct值15.5相當低，表示他的傳染力很強，所以這段期間有搭乘台鐵區間車，通勤自強號，跟這個案例有足跡重疊的市民朋友們，請記得，拜託去領個快篩劑，特別提高警覺，搭乘大眾運輸工具的時候，不論任何的時候都請戴緊口罩，那如果中央許可可以用餐，請趕快用完餐，趕快把口罩戴回去，這個部分請大家遵守，共同防疫。 黃偉哲呼籲，曾於3月18日至23日，與案22455搭乘台鐵同班次的市民，請持身分證於24、25日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分前往北區、東區、永康區衛生所領取家用快篩試劑，並落實自我健康監測；如出現身體不適情形或疑似COVID-19症狀，請佩戴口罩就醫採檢。
案22455已接種3劑COVID-19疫苗，3月22日出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，未就醫也未自行服藥，被匡列進行居家隔離、安排採檢後陽性確診。案22455於可傳染期間活動範圍，幾乎皆在公司或家中，匡列6位接觸者進行居家隔離、164位醫院同時段門診病患自主健康管理；為避免疫情擴大，與案22455子女就讀同學校、不同班級採預防性停課1日，與個案子女同班的班級則停課2日。高雄市個案22453，於可傳染期間，曾前往台南市南區聯萌玩具批發，被台南市衛生局匡列15位相關接觸者。
黃偉哲市長說，22455的Ct值15.5相當低，表示他的傳染力很強，所以這段期間有搭乘台鐵區間車，通勤自強號，跟這個案例有足跡重疊的市民朋友們，請記得，拜託去領個快篩劑，特別提高警覺，搭乘大眾運輸工具的時候，不論任何的時候都請戴緊口罩，那如果中央許可可以用餐，請趕快用完餐，趕快把口罩戴回去，這個部分請大家遵守，共同防疫。
黃偉哲呼籲，曾於3月18日至23日，與案22455搭乘台鐵同班次的市民，請持身分證於24、25日上午8時至12時、下午1時30分至5時30分前往北區、東區、永康區衛生所領取家用快篩試劑，並落實自我健康監測；如出現身體不適情形或疑似COVID-19症狀，請佩戴口罩就醫採檢。
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