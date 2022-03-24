台南市新增1例確診個案　黃偉哲籲足跡重疊者儘速領取快篩試劑

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲24日下午公布新增個案及活動足跡，新增永康區50多歲男性COVID-19本土個案22455，該名個案因高雄市案22394確診而被匡列為居家隔離者，同公司的其他員工，經PCR採檢後通報此名陽性個案，Ct值15.5，傳染力強，黃偉哲籲足跡重疊者儘速領取快篩試劑快篩。

▲台南市長黃偉哲公布新增個案及活動足跡，新增永康區50多歲男性COVID-19本土個案22455，Ct值15.5傳染力強，籲足跡重疊者儘速領取快篩試劑快篩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市衛生局長許以霖指出，台南新增個案22455因高雄案22394被匡列，而22394的職場接觸者高雄市案22453，亦經PCR採檢後確診，Ct值15.35，3月20日曾於台南市活動。