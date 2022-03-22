鹹水煙對面工地塌陷！4裂縫爬滿車道　建管處曝釀禍原因

記者吳世龍、吳奕靖、林昱萱／高雄報導

高雄市前金區自強一路知名餐廳「鹹水煙」附近路段22日清晨發生路面塌陷事故，凹陷面積及範圍達6、7平方公尺。對此，稍早建管處也派員抵達現場並說明最新情況。

▲高雄知名餐廳「鹹水煙」對面工地嚴重塌陷。（圖／記者吳世龍攝，下同）

從畫面可見，路面裂開至少4條裂縫，就連工地的綠色鐵皮也嚴重傾斜，目前警方已到場進行路口交通管制。對此，建管處表示，「警方於凌晨4時許接獲通報，而建管處約在5時30分接獲通報趕往現場，同步請相關專業人士到現場做檢視，將依法來做善後處置。」

▲建管處說明。

建管處提到，「初步勘查原因是鋼板接合處有漏洞，地下水從縫隙跑出來，然後這地質是砂質地質，又是細沙，沙子會從縫隙跑出來，跑出來隨著地下水一起，就把支撐於底下的地基掏空，造成路面下陷。」

建管處提到，「比較嚴重部分約7-10米，83巷這角落比較嚴重，路面大概4車道有3車道龜裂，後續建設公司要全段做補救。」建管處表示，「目前做檢測看有沒有傾斜傾倒問題，目視目前還ok，不過因為建築物損害不是目視可以完全了解，所以還會請相關專業單位進入民宅做檢測，看是否有受損，如果有受損建設公司就要負責。」

對此，建商則表示，「目前先把內外水壓一致平衡，本身漏沙下去，平衡後我們會整個圍起來再搶救 ，都有24小時監控，一發現問題馬上處理 。」建商也說，「開挖大概兩年是要蓋地下2樓、上面15樓，現在深度到8米多，有點漏水問題，等水壓平衡後處理，雞蛋再密也有縫。」