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社會 社會焦點 保障人權

天雨路滑天色又暗...婦跌水溝揮手求救　屏東警急救援

記者陳崑福／屏東報導

謝姓婦人騎乘機車次(23)日晚行經轉彎處台27線港西村路段一家漁網工廠對面時因天色昏暗，天雨路滑，衝入路旁大水溝中，向往來路人求助，卻無人聽見，趕緊打手機報案，警方趕至，因她所說地點不很明確，警方往來穿梭終於看到她在水溝中揮動著手，趕緊將她拉上來，「幸好有警察，否則不知道該怎麼辦」婦人獲救後也一再向警方道謝。

▲東港警分局興龍派出所警員謝侑霖、許芸芸拉起謝姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼東港警分局興龍派出所警員謝侑霖、許芸芸拉起謝姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局興龍派出所警員謝侑霖、許芸芸拉起謝姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局興龍派出所警員謝侑霖、許芸芸拉起謝姓婦人 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局興龍派出所警員謝侑霖、許芸芸2員，於昨(23)日19時許擔服夜間巡邏勤務時，接獲車禍派遣案件，稱在新園鄉港西村金洲漁網工廠對面產業道路，有一女子騎車自摔掉進水溝。

警方迅速趕到現場，卻未看到事故現場，因天色昏暗於是回撥電話給報案人詢問車禍正確地點，報案人電話一接聽就表示她掉在水溝裡，身體遭機車卡住而無法脫身，警員困惑地詢問:「人呢?妳在哪裡?」。

試圖將地點問得更加詳細一點，經來回搜尋赫然發現巡邏車前方水溝旁有一隻手在揮舞，員警立即上前協助將謝姓婦人拉起脫困，所幸只有手腳擦挫傷；謝婦向警方表示，因天色昏暗加上天雨路滑，騎車時在轉彎處不慎連人車摔落水溝，當時有向經過的車輛大聲求救，但沒人聽見，所幸水位不深還可以自行撥打電話報案求救，謝婦被救起時直呼「幸好警察有看見我，不然我就慘了」，對員警及時救助深表感謝。

東港警分局長張世儒肯定謝、許兩員為民服務的熱情，適時為民伸出援手，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，值得讚賞，另呼籲駕駛人需遵守道路交通安全規則，下雨天特別注意行車速度及視線，以確保交通安全。

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