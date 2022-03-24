台中平均1天抓25件酒駕！餐廳配合鼓勵代駕　送小菜和折價券

▲▼台中警方平均1天取締25件酒駕，呼籲要花1千1找代駕，不要拒測罰18萬。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方統計從元旦至3月23日共取締2060件酒駕，平均1天25件，交通警察大隊持續和餐廳業者合作宣導代駕，有的餐廳為了鼓勵代駕，還送小菜和折價券，交大表示，代駕費才1100元，如果拒測要罰18萬元，若是酒測值最低門檻0.18mg/l，汽車駕駛至少罰3萬元，萬一是0.25mg/l，罰款30萬元起跳，何者合算，應該很清楚。

道路交通管理處罰條例針對酒駕修法部分將在今年3月31日實施，台中警方除強力取締酒後駕車外，另結合鄰里辦理交通宣導，同時針對售酒餐廳、小吃部、KTV 等業者宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等作為，部份業者非常配合，甚至還推出代駕送折價券或是送小菜等鼓勵活動，提高消費者代駕意願。

警方還和9家代駕服務業者合作，希望平安將酒客送回家，根據收費規定，代駕費用是11公里內1100元，每超過1公里多收1百元。

而修改後的酒駕處罰更加嚴重，警方以單純酒駕為例，不含酒駕肇事，汽機車駕駛人拒測，處18萬元罰鍰並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習。

如果酒測值是0.18mg/l至0.24mg/l，機車駕駛人處1萬5千元以上、9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年；萬一超過0.25mg/l，不但處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，愛小酌的民眾不可不慎。