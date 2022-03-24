21歲女酒駕撞傷人「住院神隱」　他全身紗布20萬單車也成廢鐵

▲羅男騎單車遭到酒駕女騎士撞傷，價值20萬元的單車瞬間變成一堆廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名羅姓男子，13日清晨在市區騎著價值20萬的單車時，遭到1名21歲的黃姓女子酒後騎乘機車撞翻；羅男不僅骨折全身傷，價值不斐的單車也被撞成廢鐵；但黃女至今仍不聞不問，連警方通知也尚未到案，令羅男怒提過失傷害告訴；警方說，黃女車禍受傷住院，若經2次合法通知未到案，依法將逕行移送。

警方表示，13日清晨6時左右，羅男騎著單車從苗栗市英才路南往北行進，行經附近一個巷口時，突然被騎著機車的黃女撞個正著，2人都倒地受傷送醫救治。警方隨後施以酒測，羅男酒測值為0，但黃女酒測值卻高達0.77，只是周遭沒有路口監視器，無法清楚了解整起車禍經過。

▲▼羅男被撞後，造成全身大面積擦傷，還有骨折及腦震盪現象。（圖／記者黃孟珍翻攝）

羅男送醫後，全身有大面積擦傷，還有骨折及腦震盪現象；更慘的是他價值20萬的單車，瞬間變成了廢鐵；而黃女也受傷住院治療。羅男經休養後21日前往警局作筆錄，得知對方根本沒去做筆錄，警察打電話也不接，有明顯想要逃避的樣子；而且事發後黃女也不聞不問，所有費用都要自己先處理；已提起過失傷害告訴，希望黃女出來面對，不要再躲了。

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