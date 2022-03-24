快訊／賓士男酒駕還違停　大罵Ｘ！還用車窗夾警...警制伏畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

大白天就酒駕！北市士林區上午10時許，1台賓士車違停在福國路33號遭民眾檢舉，警方到場開單取締，陳姓駕駛不僅不配合，還用車窗夾員警的手，甚至出口辱罵警察，下車後，警方聞他酒味，實施酒測，竟超標，蔡姓副駕駛見友人遭逮也出手打警察，2人被依犯妨害公務侮辱公務員罪、公共危險現行犯逮捕。

▲陳姓男子酒駕還違停，警到場後更出手打警察。（圖／民眾提供）

23歲陳姓男子駕駛賓士違停在福國路33號，遭民眾檢舉，巡邏警抵達後使用「M-Police警用行動電腦」要對他開單，豈料，陳男不僅不配合簽名，更以車窗痛夾員警手、出口大罵「操」，導致警手腫起來，陳男更趁亂，想將車開走，警見狀立刻將他從車上拖下來，並出動多名警力倒場。

▼警方火速抵達現場制伏2人。（圖／民眾提供）

天母派出所、蘭雅派出所10幾名警員抵達現場後，聞到陳男身上飄出一股酒味，對他實施酒測，酒測值竟超標，坐在副駕駛蔡男（22歲）疑似想袒護自己朋友，在旁助勢，以手揮打警察，場面一度火爆混亂。

據悉，1名警員制伏火爆陳男過程中，脖子遭指甲劃到、手腕也有擦挫傷。

陳、蔡2人被依犯妨害公務侮辱公務員罪嫌、公共危險等罪上銬帶回製作筆錄，目前仍正在製作筆錄，後續將移送士林地檢署偵辦。