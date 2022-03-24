林鶴明點出「蔣萬安隱憂」：藍議員不排斥跟柯文哲、黃珊珊同台

▲民進黨副秘書長林鶴明。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

針對2022年台北市長選戰，民進黨副秘書長林鶴明24日接受資深媒體人黃光芹專訪時指出，台北市長柯文哲重視經營議會，每週跟里長座談，而當國民黨議員不排斥跟柯文哲、黃珊珊同台的時候，就是國民黨有意參選市長的立委蔣萬安的隱憂，議員跟柯文哲有流量、有話題，這聲量、流量對候選人很重要。

「我要提出蔣萬安民調的隱憂。」林鶴明受訪時說，過去國民黨在台北市是有優勢的，但柯文哲執政後已經解構了，民眾黨讓國民黨的優勢減少，蔣萬安的隱憂在於，柯文哲執政下，花了很多時間經營議會，每週跟里長座談，談論很多事情，解決里長問題。

林鶴明認為，這是市府、市長的基本功，已經六、七年了，現在變成是蔣萬安參選的隱憂，當他跟柯文哲推出的黃珊珊，市場上沒有做出區隔，兩者沒有拉開來，那他們算是同路人啊。

「這樣那底下議員幹嘛不同路？」林鶴明說，對於議員來說，選票當然對自己友好最好，朋友越多越好，因此市場區隔沒有做出來，下面議員跟支持者會覺得，那投給黃珊珊也可以，「投給蔣萬安跟黃珊珊差別在哪裡？」

「蔣萬安如果沒有做出挑戰者姿態，他的選票是沒有辦法集中的。」林鶴明表示，這幾年柯文哲市府跟議會一定保持好的府會關係，有感受到柯文哲對於議會的重視，甚至對於藍營議員。

對於國民黨議員鍾沛君開設新節目，第一集邀請的來賓是柯文哲，而非國民黨籍的蔣萬安一事，林鶴明表示，當國民黨議員不排斥跟柯文哲、黃珊珊同台的時候，就是蔣萬安的隱憂，跟柯文哲有流量、有話題，這聲量、流量對候選人很重要。