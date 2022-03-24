　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「省話」男友回訊息僅1字！網覺「冷暴力」遭酸情勒　真相曝大逆轉

女網友表示男友訊息很省話，不知該如何與對方溝通。（示意圖／unsplash）

▲女網友表示男友訊息很省話，不知該如何與對方溝通。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

熱戀中的情侶相處時總有說不完的話，但其中一方若突然變得冷淡，也許是感情生變的徵兆。一名女網友在Dcard論壇PO文表示，自己的男友傳訊息時文字相當簡短，讓她難以和對方溝通，不知道該怎麼辦。貼文曝光後，許多網友建議女網友和男友好好談談；豈料，男友冷淡真相曝光後竟大逆轉。

「男友回訊息的字數蠻常是這樣，都只回一個字句點妳」！原PO在Dcard論壇發文表示，男友和自己傳訊息時，經常僅回一個字，讓她相當苦惱，「常常不知道要怎麼回他。」透過女網友上傳的與男友對話截圖可看到，對方在回答原PO關於行程報備和詢問天氣狀況時，皆只回一個字作結，此舉也讓女網友相當不解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友的男友回訊息的字數十分簡短。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友的男友回訊息的字數十分簡短。（圖／翻攝自Dcard）

女網友表示，男友在追求自己時，態度和回訊息的內容與現在差距極大，因此自己才會想和男友反應有關回覆訊息一事，但又擔心對方會因此不高興，所以相當煩惱，遂上網詢問其他人的意見。貼文曝光後，有網友認為原PO男友對其根本是冷暴力的表現，讓許多曾遭受相同對待的女生紛紛心有戚戚焉表示「真的！回的很冷淡，不然就六個小時以上才回」、「覺得冷暴力+1，跟我前男友一個樣。」

但也有人持相反意見，認為男方此舉被稱為冷暴力根本是在情緒勒索，「這種問題根本沒必要拿來問，每個人的溝通方式都不同」、「這樣就冷暴力，是什麼小朋友嗎，講話還需要規定字數？」其中也有人建議原PO，讓她直接跟男友溝通，「可以接受你的，才是男朋友」、「直接講吧，也許他就是習慣簡短回覆的人。」

沒想到，女網友事後更新貼文表示，自己和男友溝通後，對方竟坦承有在跟其他女生聊天，「他也同意讓我看他的手機，剛好從他開始反常的時間，就是他開始與那個女生開始聊天的時間。」女網友說道，男友有跟自己道歉，也承諾不會再和該名女子聊天，希望能取得原諒，但原PO卻相當猶豫，「大家覺得我應該原諒他嗎？會不會過一陣子又開始發生這種狀況？」

延伸閱讀
張惠妹演唱會最後倒數　突拋驚喜邀歌迷進「妹宇宙」
楊紫瓊確診新冠肺炎曬病容照　難過缺席主演電影首映
星爺怒了！外國機師冷血評東航墜機　罕見發聲狠嗆

►懶人必備「洗鞋神器」超狂！

ET快訊
樂團團長「肝硬化」病逝　出道就爆紅
受小玉牽連消失5個月　她宣布復出「明天開台」
19歲兒交到女友！媽嗨買200片保險套　結果「來不及了」萬人
高雄女確診　「最新足跡曝光」
37歲男突喉嚨腫險死　竟發現罹「罕病」
爆乳人妻「床上實照租屋」紅了　本尊回應
快訊／林昀儒、鄭怡靜WTT卡達站混雙奪冠！　19分鐘笑納本季
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柯文哲「我就爛」T恤詢問度爆表！千人湧王世堅臉書：哪買得到？

「小時候超愛」年齡大就不吃的食物　眾人點名2美食：看到就怕

15例本土全是「突破性感染」！專家曝恐怖後果：想起去年5月

高雄+13！陳其邁罕連2場記者會　高中2413人採檢結果曝

遠距戀愛！準公婆嗆「長子要在家裡」　台北妹年薪90萬：還結婚嗎

該讀私立還公立？　過來人曝「暗黑理由」秒選它：下輩子毀了

地震往外衝！她撞見鄰居「穿緊身三角褲」下面一大包　結局超害羞

麥當勞鬆餅附的「不是奶油」　正確名稱曝光！

前氣象局長揭秘：5-7層以下房子遇大地震最易受損！高樓大廈最怕1事

台南新增確診個案　醫院、住宿式長照機構禁止探病延長至4月1日

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

楊祐寧新片兇白潤音...他笑：我也算前輩　《良辰吉時》黃仲崑狂劇透：可以剪掉嗎

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

柯文哲「我就爛」T恤詢問度爆表！千人湧王世堅臉書：哪買得到？

「小時候超愛」年齡大就不吃的食物　眾人點名2美食：看到就怕

15例本土全是「突破性感染」！專家曝恐怖後果：想起去年5月

高雄+13！陳其邁罕連2場記者會　高中2413人採檢結果曝

遠距戀愛！準公婆嗆「長子要在家裡」　台北妹年薪90萬：還結婚嗎

該讀私立還公立？　過來人曝「暗黑理由」秒選它：下輩子毀了

地震往外衝！她撞見鄰居「穿緊身三角褲」下面一大包　結局超害羞

麥當勞鬆餅附的「不是奶油」　正確名稱曝光！

前氣象局長揭秘：5-7層以下房子遇大地震最易受損！高樓大廈最怕1事

台南新增確診個案　醫院、住宿式長照機構禁止探病延長至4月1日

樂團團長「肝硬化」病逝享壽72歲　一出道爆紅…成軍3年就解散！

女星肇事逃逸　富豪老爸竟送進「精神病院」幫脫罪！

若有似無的妝感，讓男人都醉了！「護唇界女王」制霸妳的化妝包

「我與歐米茄最近的距離」！　與Swatch聯名登月錶8,000元有找

柯文哲「我就爛」T恤詢問度爆表！千人湧王世堅臉書：哪買得到？

女偶像被點名「會抽菸」自拍曾露餡　出面回應：人設就這麼被立了

上市櫃召開股東會須注意3件事！　違者最重罰480萬

陸軍第八軍團203旅砲兵營教召　「連」以下戰鬥教練熟稔砲兵技能

味噌湯4好處「減肥又排毒」！完美喝法曝光　別選沖泡式

生子餵奶狂斷髮…Janet霸氣一刀剪掉！　「厚平瀏海」新造型秒變18歲

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

除了台清交！主管認證「3種人面試最易錄取」　

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

快訊／08：38規模5.3地震　最大震度4級

快訊／本土+15　境外暴增124例再創新高

高雄某高中全校採檢！1班級全送集中檢疫所

連下5天雨！清明連假天氣出爐

和平院區淪陷！　內科主任恐成防疫破口

學者示警恐有規模8↑強震　氣象局前主任說話了

6縣市大雨！　下波「全台雷雨」更劇烈時間曝

快訊／台南2生有足跡重疊！永信國小、後甲國中停課

更多熱門

相關新聞

拿到藏壽司「隱藏款」　老饕讚爆：超幸運

拿到藏壽司「隱藏款」　老饕讚爆：超幸運

「藏壽司」2014年來台展店，憑藉美味新鮮的料理，還有累積5盤就抽一次扭蛋的有趣設定，吸引許多忠實顧客。就有一位女網友表示，平常她習慣直接用平板點餐，近日去吃卻意外發現，轉盤上有一道餐點，在菜單上怎麼樣都找不到，好奇是不是隱藏版食物。貼文曝光後，就吸來讚嘆聲，「運氣好好！」

挖出50嵐1號新喝法！店員笑：一直都有

挖出50嵐1號新喝法！店員笑：一直都有

老公養廢物婆婆再幫付房貸「每月噴3萬5」

老公養廢物婆婆再幫付房貸「每月噴3萬5」

強震讓她看清渣男真面目　分手撂一句話超霸氣

強震讓她看清渣男真面目　分手撂一句話超霸氣

早生族分享「30多歲、孩子已成年」引論戰

早生族分享「30多歲、孩子已成年」引論戰

關鍵字：

周刊王Dcard省話訊息

讀者迴響

熱門新聞

快訊／泰BL男星睡夢中離世！

身分證拿出來！「中3碼」玩樂園99元

22歲女直播主墜機！遺物尋獲一張殘破手寫紙條

女被比特犬攻擊　雙臂肉被啃光只剩肩膀

快訊／高雄職場群聚暴增13例！海量足跡曝

快訊／高雄恐「超出10多人確診」！

烏克蘭佳娜曝俄軍暴行：小孩面前性侵女人

除了台清交！主管認證「3種人面試最易錄取」　

7-11悄開賣「童年最愛」　網：比夜市的好吃

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

即／苗縣男遭嗆傷命危　落石擊中遊覽車1女割傷

高雄傳多人確診！市府緊急召開記者會

即／高雄激增13例本土！某職場累計11人確診

即／台中某國中男生墜樓不治

韓網讚大S像全智賢：難怪具俊曄忘不了

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

達人夾娃娃機驚見商品黏膠帶　夾到底板掀起...保夾還要990

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

Selina男友直球告白：姐姐我喜歡妳❤️　Hebe、Ella開賭局...她獨得6000

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面