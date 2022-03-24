「省話」男友回訊息僅1字！網覺「冷暴力」遭酸情勒　真相曝大逆轉

▲女網友表示男友訊息很省話，不知該如何與對方溝通。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

熱戀中的情侶相處時總有說不完的話，但其中一方若突然變得冷淡，也許是感情生變的徵兆。一名女網友在Dcard論壇PO文表示，自己的男友傳訊息時文字相當簡短，讓她難以和對方溝通，不知道該怎麼辦。貼文曝光後，許多網友建議女網友和男友好好談談；豈料，男友冷淡真相曝光後竟大逆轉。

「男友回訊息的字數蠻常是這樣，都只回一個字句點妳」！原PO在Dcard論壇發文表示，男友和自己傳訊息時，經常僅回一個字，讓她相當苦惱，「常常不知道要怎麼回他。」透過女網友上傳的與男友對話截圖可看到，對方在回答原PO關於行程報備和詢問天氣狀況時，皆只回一個字作結，此舉也讓女網友相當不解。

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▲女網友的男友回訊息的字數十分簡短。（圖／翻攝自Dcard）

女網友表示，男友在追求自己時，態度和回訊息的內容與現在差距極大，因此自己才會想和男友反應有關回覆訊息一事，但又擔心對方會因此不高興，所以相當煩惱，遂上網詢問其他人的意見。貼文曝光後，有網友認為原PO男友對其根本是冷暴力的表現，讓許多曾遭受相同對待的女生紛紛心有戚戚焉表示「真的！回的很冷淡，不然就六個小時以上才回」、「覺得冷暴力+1，跟我前男友一個樣。」

但也有人持相反意見，認為男方此舉被稱為冷暴力根本是在情緒勒索，「這種問題根本沒必要拿來問，每個人的溝通方式都不同」、「這樣就冷暴力，是什麼小朋友嗎，講話還需要規定字數？」其中也有人建議原PO，讓她直接跟男友溝通，「可以接受你的，才是男朋友」、「直接講吧，也許他就是習慣簡短回覆的人。」

沒想到，女網友事後更新貼文表示，自己和男友溝通後，對方竟坦承有在跟其他女生聊天，「他也同意讓我看他的手機，剛好從他開始反常的時間，就是他開始與那個女生開始聊天的時間。」女網友說道，男友有跟自己道歉，也承諾不會再和該名女子聊天，希望能取得原諒，但原PO卻相當猶豫，「大家覺得我應該原諒他嗎？會不會過一陣子又開始發生這種狀況？」

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