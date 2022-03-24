菜單上沒有！藏壽司轉盤上「驚見隱藏款」　老饕讚爆：超幸運

▲藏壽司。（圖／記者黃士原攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「藏壽司」2014年來台展店，憑藉美味新鮮的料理，還有累積5盤就抽一次扭蛋的有趣設定，吸引許多忠實顧客。就有一位女網友表示，平常她習慣直接用平板點餐，近日去吃卻意外發現，轉盤上有一道餐點，在菜單上怎麼樣都找不到，好奇是不是隱藏版食物。貼文曝光後，就吸來讚嘆聲，「運氣好好！」

這位女網友以「藏壽司有隱藏版食物嗎？」為題在《Dcard》發文，說她是藏壽司的忠實粉絲，幾乎每個禮拜都會去報到，平常都直接用平板點餐，但最近兩次去吃，都在轉盤上拿到一個「鮭魚塊+鮭魚卵」的軍艦壽司，是她在菜單上怎麼找都找不到的組合。

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▲女網友疑惑自己是不是拿到隱藏版壽司。（圖／翻攝自Dcard）

原PO就好奇，這是不是因為有切剩的鮭魚，師傅直接搭上鮭魚卵並推出的組合，「所以限量，才沒有在菜單上！」照片一出，就有老饕忍不住驚嘆她的運氣，「平常去吃都沒有，大概10次裡面只有1次點得到」、「這個超好吃」、「這個超讚。」

▲也有人狂讚這款軍艦壽司很好吃。（圖／翻攝自Dcard）

至於這貫壽司是否為隱藏版，有人就納悶，「菜單上有啊？前幾天去吃有看到耶」、「不是隱藏的喔！平板上就點得到，在軍艦那兒。」話題吸引店員現身解答，「它叫鮭魚親子軍艦喔！有時候沒有在菜單上，是因為很忙，鮭魚都是現切的，所以就沒有開單了」、「如果有鮭魚丁才會開單，但鮭魚丁賣得真的太好，切魚人員跟不上，變成限量。」

另外，還有人推另一款隱藏版，「有一個鮭魚半熟蛋軍艦是隱藏版的，菜單上沒有，菜單上只有鮪魚半熟蛋軍艦，兩個都超好吃，每次去必拿。可惜鮭魚半熟蛋出現的機率太低了，目前只看過一家店有。」