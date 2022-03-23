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早生族分享「30多歲、孩子已成年」美照　竟引論戰：有沒老公被關的卦

現代人普遍晚婚或晚生，有網友身為早生族群，分享了自己與子女的合照，卻引發酸民論戰，質問「有沒老公被關的卦」。（圖／示意圖，報系資料照片）

▲現代人普遍晚婚或晚生，有網友身為早生族群，分享了自己與子女的合照，卻引發酸民論戰，質問「有沒老公被關的卦」。（圖／示意圖，CTWANT提供）

圖文／CTWANT

最近有網友在臉書《爆廢公社》社團，發文分享「一起秀母女照，媽媽35歲，女兒10歲，老大沒拍、老大18歲」的照片，釣出不少同為「早生族群」網友的照片分享，雖然這篇貼文刷了一整排早生族的經驗與照片分享，但卻有部分網友好奇問，「我只想問有沒有老公被關的卦」，瞬間從單純分享的主題，變成早生族與酸民大戰的爭議話題。

一名女網友在《爆廢公社》貼文提到：「一起秀母女照，媽媽35歲，女兒10歲，老大沒拍、老大18歲」。照片中這名媽媽外貌與身材狀態，看起來都很好，如果不是自己先招認有了二個孩子，實在看不出已經是個媽咪。而且就這位母親的年紀，對比子女的歲數，推算這名媽媽大概第一胎是在大約16歲左右懷孕，懷孕的當下應該是還沒有成年。

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而這位媽咪分享照片後，引來了不少早生族的照片分享，像是有網友就回應，「五寶媽，我32y，老大15y、老二12y、老三10y、老四3y、老五1y」、「我76年次，大女兒在（再）兩個月要滿21歲，大兒子十月要滿18歲。」

看起來這些身為早生族的回應，都對自己與子女的年齡差異不大，感到很驕傲、歡樂，但留言中也有網友質疑：「看起來都是10幾歲生孩子，這值得鼓勵嗎？」、「我只想問有沒有老公被關的卦？」。

本來只是單純的分享，到最後變成酸民與早生族群大戰，有網友後來回批酸民：「人家有本事年輕生小孩，又有負責任的養大已經很好了，酸民不要自己沒年輕生小孩就在那邊莫名其妙～人家又不是你女兒，未成年懷孕又關你事？」

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