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50嵐菜單挖出1號新喝法！內行讚爆「1神料」　店員笑：一直都有

▲▼50嵐。（圖／記者曾筠淇攝）

▲50嵐。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

50嵐的1號（四季春+珍波椰）是很多人的最愛，前陣子還有人分享隱藏點法，店員更曝光滿料大絕，現在又有網友發掘新喝法！一位女網友在《Dcard》發文，說她很久沒喝50嵐，心血來潮跑去買，看到看板推薦1號，又看到菜單右下角關鍵2字，點了之後，一喝發現很不錯，「不知道以前有沒有人這樣喝？」

這位女網友文中表示，當時她看到看板上推薦「四季春+珍波椰大杯45元」，又看了一下菜單，發現右下角有寫著一小排字，就看到「奶霜+10元」，她就給它加點下去，「加奶霜一共花了55元，發現其實還不錯喝，不知道以前有沒有人這樣喝？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO點1號加奶霜。（圖／翻攝自Dcard）

實際查找50嵐菜單，會發現菜單右下角除了標明冰度、甜度（調整皆不加價），還有濃度、加料可以選擇。其中，濃度的部分，加檸檬汁、金桔汁都是1oz加10元，葡萄柚汁／旺來汁則是50ml加10元。加料的部分，一顆布丁加10元、一球冰淇淋加10元、100ml奶霜加10元。

看到貼文後，有網友也很訝異，「50嵐有奶霜喔？改天買來喝」、「看起來好好喝喔！」也有人大推，「他們家奶霜是甜的，沒有鹹味，我超喜歡。」

不過，就有內行老饕表示，其實奶霜不是新產品，只是改名字，仔細看菜單上的英文就會發現，奶霜的英文是「Macchiato」，也就是「瑪奇朵」，「瑪奇朵，一直都有～～」、「這不就是四季春瑪奇朵嗎？我以前也很愛點，然後會加椰果」、「紅茶瑪奇朵就是奶蓋紅，還可以各種茶瑪奇朵，還可以跟店員要塑膠刀片或塑膠叉子劃開薄膜喝喔～」

還有人分享自己的隱藏喝法，「我之前是珍珠紅茶加鮮奶豆漿，還不錯，變得蠻醇厚的。」但就有南部店員表示，以後可能喝不到燕麥豆奶紅茶了，「豆奶要下架嘍」、「因為銷量不好的原因，不過我待的是南部，不知道其他地區是不是也一樣。」

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