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朴槿惠出院返家遇恐怖襲擊！民眾激動「丟擲燒酒瓶」　隨扈肉身保護

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統朴槿惠今（24）日上午8時30分從三星首爾醫院出院後，首先前往國立首爾顯忠院參謁父親、前總統朴正熙，之後便又趕往位於大邱廣域市達城郡的新住處，並於中午到達。正當朴槿惠向全國民眾發表談話時，現場一名民眾將燒酒瓶往朴槿惠的方向砸去，當場出現碎玻璃聲。

根據《韓聯社》，即便現場有警方嚴加控管，朴槿惠位於大邱市達城郡的田園住宅附近還是擠滿超過5000多名的支持群眾，警方架起圍籬、設置管制線將人潮隔開。朴槿惠於中午12時15分抵達，下車後與一名男孩擁抱，同時從男孩手中接過祝賀花束。

▲▼朴槿惠回到大邱市達城郡的新住處，並在此向國民發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲朴槿惠擁抱小男孩，並從其手中接過祝賀花束。（圖／達志影像／美聯社）

而大邱市長權泳臻、慶尚北道知事李喆雨、大邱市教育監姜（王恩）姬、大邱市達城郡守金文澳、我們共和黨黨代表趙源震等保守派政治人物也出席現場。

朴槿惠開始在現場對全國民眾發表談話，「令人尊敬的達城郡、大邱市市民朋友們，我是朴槿惠！時隔很久才終於向大家問候，回顧過去這5年來，對我而言是相當難熬的一段歲月。我是靠著倒數能回到政治故鄉、心靈故鄉達城郡的日子，才這樣挺過來的。」

現場突然發生一段驚悚且危急的小插曲，一名40多歲的男性突然將燒酒酒瓶往朴槿惠方向砸去，掉落在朴槿惠2公尺前的道路上，現場頓時傳出玻璃碎裂聲，碎玻璃則潑灑至朴槿惠眼前1公尺處，令人聯想朴槿惠過去在選舉造勢活動助選時，也曾遭人持美工刀劃傷臉部。機警的維安人員馬上用各種手提背包肉身保護朴槿惠，該名男性當場遭警方逮捕，之後朴槿惠才又繼續發表談話。

▲▼40多歲男性丟擲燒酒酒瓶，維安人員隨即用肉身護住朴槿惠。（圖／達志影像／newscom）

▲40多歲男性丟擲燒酒酒瓶，維安人員隨即用肉身護住朴槿惠。（圖／達志影像／newscom）

朴槿惠表示，「即便我有很多不足之處、讓許多人感到失望，還是有這麼多的朋友專程過來溫馨迎接，我對此非常感謝。在（文在寅政府）決定頒布特赦令後，我在新聞報導中看到許多達城郡的市民朋友們熱烈歡迎我，說在我（出獄回到大邱）後要照顧我、讓我安穩度過餘生，這讓我深受感動。」

「原來，我是如此幸福的人！」

朴槿惠繼續說道，「在24年前的西元1998年，我來到達城郡這片陌生的土地耊一次溫暖擁抱我、安撫我的人就是此處的市民朋友們。在我獲得支持與鼓勵後，首次在補選中勝選、當選國會議員，並連續選上4屆國會議員，甚至成為總統。」

▲▼朴槿惠的田園住宅前擠滿超過5千多名的支持群眾。（圖／達志影像／美聯社）

▲朴槿惠的田園住宅前擠滿超過5千多名的支持群眾。（圖／達志影像／美聯社）

朴槿惠談及在擔任總統時未能施展的抱負，「當我就任總統時，雖然為了這個國家、這個國家的人民認真做事，但卻有許多夢想未能實現。如今我無法實現的夢想，已經成為其他人必須承擔的責任。」

據悉，朴槿惠的出生地為大邱，而當她宣布投身政壇加入大國家黨（한나라당，國民力量前身），便於1998年參選大邱市達城郡第15屆國會議員，並成功當選，因此她視大邱為「政治故鄉」，此後連續3屆當選該地國會議員，2012年更當選第18屆南韓總統，成為大韓民國建政以來首位女性總統。

朴槿惠在總統任內涉及崔順實閨蜜門干政案、收受多位國情院長特別費等，不僅於2017年3月10日遭憲法裁判所（憲法法庭）通過彈劾罷免，更於同年3月31日入獄，原本大法院（最高法院）判處20年徒刑、合計共為22年，最後文在寅考量朴槿惠健康因素、且朴槿惠又是南韓入獄最久的總統，因此將其納入特赦名單。

▲▼朴槿惠回到大邱市達城郡的新住處，並在此向國民發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲朴槿惠回到大邱市達城郡的新住處，並在此向國民發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

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