快訊／南韓軍方：北韓疑發射「長程彈道飛彈」　今年以來第12次試射

▲北韓24日朝東方海域發射不明飛行物。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

根據韓媒《韓聯社》、《News1》最新消息，南韓聯合參謀本部稍早於今（24）日下午2時38分（台灣時間1時38分）指出，北韓（朝鮮）朝東海（日本海）方向試射疑似是長程彈道飛彈的不明發射體，是今年以來第12次的軍事挑釁，距離先前北韓於20日在平安南道肅川郡朝西海（黃海）發射4枚多連管火箭砲（放射砲）僅不過4天。

目前南韓軍方正在分析該款飛彈的飛行距離、飛行高度。南韓聯合參謀本部推測，北韓24日所試射的是長程彈道飛彈1枚，不排除是洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17型」。

根據日媒《共同社》、《NHK》，日本防衛省、海上保安廳表示，此次北韓所試射的物體不排除為彈道飛彈，而該枚飛彈從平壤順安飛行場發射，在經過1個多小時的飛行，最後於下午3時35分墜落在日本青森縣的日本專屬經濟海域（EEZ）內。

多名日本政府關係人士表示，此次北韓所試射的飛彈不排除為射程超過5500公里的洲際彈道飛彈，採試射角度比平常還要高的「高彈道」（ lofted trajectory）方式發射。

南韓總統文在寅也旋即在青瓦台召開緊急國家安全會議（NSC），討論北韓試射疑似長程彈道飛彈之事。文在寅強烈譴責北韓最高領導人金正恩，表示金正恩撕毀當初向國際社會承諾的暫緩發射洲際彈道飛彈，不僅對韓半島（朝鮮半島）與國際社會造成嚴重威脅，還明顯違反聯合國安理會決議。

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