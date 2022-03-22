交通罰款+健保費34萬全拒繳　男土地被封貸款不成...秒付清

▲執行署屏東分署人員到潘的土地進行查封 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東內埔潘姓男子於2018年因紅燈右轉等交通違規及積欠健保費用，2020年酒後騎乘機車行經長治鄉新興路，因拒絕酒測被罰18萬元，潘一共欠國庫34萬元，但只繳了1萬元後就拒繳，案件移送法務部行政執行署屏東分署執行，執行人員查出他有一筆共有土地，進行查封，他才知事態嚴重，趕緊與親友向銀行辦理貸款還清。

行政執行署屏東分署受理潘男的案件後，發出傳繳通知給他，他也不予理睬。執行人員查出他名下財產有一筆土地，座落在內埔，面積達154坪，義務人擁有一半的持分，遂於2021年12月至內埔查封該筆土地。

該筆土地之另一半持分及其上的透天厝均屬潘男姪子所有，親友深恐拍賣土地會影響到房子，書記官則提醒對方，希望潘男能先繳清酒駕案件，其餘再辦理分期，數日後，潘的外甥女拿著委任書與17萬元現金，到分署繳清酒駕罰單，其餘案件則由潘男辦理分期手續，分署遂暫停不動產的執行程序。

不料數月後他突然來電詢問，表示有找到銀行願意貸款給他，但必須先將所欠罰費繳清並塗銷查封。因此他帶著15萬元現金現身，書記官當場開立繳款單給義務人，讓他在分署直接繳清剩下的127件交通違規罰單與22件健保案件，分署也迅速發函地政事務所塗銷土地的查封登記。

屏東分署表示，不動產被查封後，除了不能辦理過戶買賣外，也無法設定抵押權向金融機構申貸，會影響銀行的授信評估。也希望義務人能感受到親人的情意，避免再犯酒駕案件，也期盼義務人能妥善運用土地塗銷查封登記後向銀行貸得的款項。

酒駕零容忍，屏東分署將繼續強力執行以貫徹交通正義，共同保障用路人安全。