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酒駕重罰3／31起實施！累犯公布姓名照　11項增修罰則勿輕忽　

▲▼酒駕修法重罰已經行政院核定3月31日起實施，警方也將持續取締酒駕重點勤務。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

▲▼酒駕修法重罰已經行政院核定3月31日起實施，花蓮警方也將持續取締酒駕重點勤務。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

近年酒駕罰則雖越趨嚴謹，但酒駕肇事案件仍層出不窮，為遏止酒駕歪風，立法院今年1月三讀修正【刑法】、【道路交通管理處罰條例】，加重酒駕處罰規定，包括初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、酒駕及拒絕酒測再犯累計期限延長至10年、提高同車乘客罰鍰最高至1萬5000元等，行政院核定今年3月31日起執行。

立法院於今年1月24日三讀通過【刑法】、【道路交通管理處罰條例】酒駕相關條文修正彙整如下：
1、修正後刑法185-3條規定，酒駕未肇事刑責者，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。
2、酒駕肇事致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。
3、酒駕肇事致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。
4、道路交通管理處罰條例第35條規定再犯年限也從原本5年增加為10年，再犯肇事者致人於死，增訂得併科300萬元以下罰金；致重傷者得併科200萬元以下罰金。
5、初犯肇事致人重傷或死亡【沒入】車輛。
6、酒駕累犯年限延長至【10年】。
7、酒駕累犯公路主管機關得【公布】違規人姓名、照片及違法事實。
8、接受酒測前吸食服用含酒精之物、毒品、迷幻藥等類似之管制藥品，處18萬元罰鍰。
9、【同車乘客】罰鍰提高為6,000元至1萬5,000元。
10、酒駕吊銷駕照重新考領時，應申請登記配備有【酒精鎖】車輛後，始發給駕照；未駕駛配備有酒精鎖車輛處6萬元至12萬元罰鍰、登記後未依規定使用處1萬元至3萬元罰鍰。
11、租賃業者已告知承租人禁止酒駕、毒駕等相關義務，汽機車駕駛人仍違反時，得依原罰則加罰二分之一。

▲▼酒駕修法重罰已經行政院核定3月31日起實施，警方也將持續取締酒駕重點勤務。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

花蓮縣警察局持續酒後駕車強力取締作為，3月19日配合內政部警政署執行全國同步取締酒後駕車專案，經統計前次3月11日全國同步取締酒後駕車專案計取締酒後駕車5件（其中4件駕駛人呼氣酒測值超過0.25MG/L，依刑法公共危險罪移送法辦），酒駕害人害己，為防制酒駕事故，已針對易酒駕肇事之時段、路段持續強化執法作為，並持續辦理酒後駕車案件溯源作業，追查提供飲酒場所，加強約制業者共同防制酒駕事故，奉勸駕駛人勿酒後駕車，避免觸法。

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