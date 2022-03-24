「跟男友做戴不戴套」大樓管理員摸OL大腿　竟辯是撿原子筆

▲大樓管理員對OL性騷擾。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名郭姓大樓管理員，見大樓某公司一名OL小莉（化名）年輕貌美，假借拿信件給她簽收之便，挑逗問她「和男朋友做會不會戴套」、「都在家裡還是汽車旅館做」，還趁機摸小莉大腿，小莉不堪其擾提告。郭男辯稱是撿原子筆時不小心「回」到小莉大腿，但檢方不採信他的說法，今偵結依性騷擾、強制等罪將郭男起訴。

檢方指出，郭男在某大樓擔任管理員，相當喜歡大樓內某間公司的年輕OL小莉，去年8月3日上午11時許，他拿信件給到該公司給小莉簽收時，先用言語騷擾「和男朋友做會不會戴套」、「都在家裡還是汽車旅館做」，再趁小莉不注意，伸手摸她大腿和內側，還噁心地說「這是我們的秘密不要跟別人說」，小莉只好拉開座位的抽屜擋住大腿，郭男才悻悻然離開。

9月27日上午9時許，郭男又跑到小莉公司，拉著小莉的手不放，小莉不堪其擾，於是調出監視器畫面報警。

警詢時，郭男辯稱當時是拿信件給小莉簽收，原子筆掉下去，他撿的時候不小心碰到小莉的大腿，摸手是因為小莉泡咖啡給他，他握手表示感謝，對小莉的行為只是開玩笑，把她當女兒而已。

檢方勘驗小莉提供的監視畫面和相關證人的證詞後，認為郭男觸犯性騷擾防治條例的觸摸身體隱私處罪和強制罪，依法對他提起公訴。