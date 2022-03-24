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請領育兒津貼「漏掉1細節」！她驚覺4萬2補助「全沒了」氣炸

▲寶寶,女兒,女寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲自今年8月起，「育兒津貼」將提高至每月5,000元，第2胎6,000元、第3胎7,000元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／林依榕／今周刊

媽媽們，請領育兒津貼要注意唷！有民眾反應申請完育兒津貼後，改申請育嬰留職停薪津貼6個月，本以為育兒津貼會在留停後自動延續，不料4萬2的津貼卻通通領不到，讓她氣得致電新北市社會局，最後只得補領回溯申請時當年度的份。

用盡心力照顧孩子們，辛苦的媽媽們多會去申請育兒津貼，不過根據TVBS報導，一名媽媽在申請後的1年後去刷本子才發現，育兒津貼通通領不到，讓她氣炸了。

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該名投訴的媽媽表示，自己之前請領了育兒津貼，領了4個月後，從2020年10月起，改申請育嬰留職停薪津貼6成薪。

原以為6個月的育嬰留停結束後，之前申請的育兒津貼會自動延續，結果今（2022）年刷本子才發現，從2021年4月至今，12個月的育兒津貼都沒有入帳，等於4萬2000元「沒了」。她控訴，新北市社會局在這段時間都沒有電話通知，連簡訊、郵件通通都沒有。

她氣得向1999陳情，新北市府隨後也回信解釋，去年7月就曾寄過通知單提醒補申請，民眾補領育兒津貼只能回溯申請當年度，也就是說，只有今年的還有機會可以補領，至於2021年的津貼已經要不回來。

對於育兒津貼，全台各縣市規定不同，以台北市為例，自2021年8月起，育嬰留停跟育嬰津貼可以一起領，但是新北市不行。

根據新北市府官網顯示，育嬰津貼有下列情形者不得請領

1.幼兒父母或監護人於依法留職停薪期間，領取育嬰留職停薪津貼

2.幼兒於公立幼兒園、非營利幼兒園、社區（部落）互助教保服務中心、政府機關（構）及公營公司委託辦理之職場互助教保服務中心、特教學校或準公共教保服務機構就讀。

3.幼兒經政府公費安置收容。

4.幼兒滿2歲當月已領取衛生福利部發放之0至2歲幼兒育兒津貼，或該部發放之托育公共、準公共服務補助。

也就是說，當你請領了育嬰留職津貼，就沒有資格領育兒津貼，政府也會發公文通知，當民眾資格補助領完了，就應該再去區公所申請。

要注意的是，新北市雖然可以補領津貼，但無法回溯只能寬限補申請今年度的津貼，呼籲民眾要維護自身權益，了解各政府單位的規定，才不會痛失補助。

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