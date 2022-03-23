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像邪教組織般存在！他曝好市多超狂福利...員工一待就不想離開

▲▼好市多,結帳,收銀,輸送帶。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲好市多4/1起加薪14％、菜鳥時薪243元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

文／李易紓／今周刊

美式賣場好市多宣佈從4/1起全員加薪！這次的加薪幅度高達14%，每小時調薪30元，若以新人時薪213元計算，將調至243元，比起基本工資每小時168元整整高出近45%。

美國《財富》雜誌（Fortune）就曾形容，好市多的企業文化就像是「邪教組織」，員工只要進了這家公司就會死忠付出，不想再離開。

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根據好市多在104人力銀行刊登的徵才內容，好市多說自己是全台唯一以電腦自動調薪的公司，時薪人員工時每滿規定的小時數後，電腦就會主動升級，不會因爲主管個人喜好而影響員工加薪。

好市多也強調，每小時薪資是業界最佳的薪資，而且員工除了主管外，全部都是時薪員工，目前全職人員一週工作40小時，兼職人員至少24小時，用新人時薪243元來算，正職加薪後可領超過4萬元，兼職也逼近3萬元。

好市多表示，每3年都會檢視員工薪資架構，也會有新的工作規則，不過近期沒有新職缺釋出。

面對新冠疫情，在同個公司想要加薪並不容易，曾有網友分享自己在好市多工作，即便薪水最高可以到5萬元，但還是很迷惘是否要繼續做下去？還是應該趁早換跑道？

他說自己25歲，才剛進好市多做半年多，時薪是213元、月薪大概34k，每做滿1040小時就會調一次薪，最高時薪302元就能領50k，而到這個水準的員工，可以有1.1個月年終，他看到一堆員工能做10幾年，但自己很迷惘沒有前途的工作能繼續做嗎？

網友紛紛留言回應，工作內容或許沒有什麼成長性，但是公司自動調薪的制度，「1040小時就自動調一次薪，等於6.5個月加一次薪，外面現在去哪找這樣的工作？」比起許多企業來說蠻好的也很友善。

另外，好市多也提供員工團險包括定期壽險、傷害險、傷害醫療險、住院醫療險、防癌險、職業災害險，員工配偶和23歲以下子女，免費享有住院醫療險、防癌險。

週休二日以外，不少規定也是優於勞基法，還有每年發放2500元光學眼鏡券，配偶及23歲以下子女也免費享有、員工也享有免費4張會員卡。

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