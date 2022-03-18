上班多花4分鐘！他開Google地圖「每次都繞路」怒了　內行1招化解

▲台灣許多上班族每日開車通勤。圖為示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者李毓康攝）

文／林依榕／今周刊

出門到了不熟悉的地方，現代人會使用Google Maps導航或規劃路線，不過許多人發現明明有些路徑比較方便、省時間，但Google系統卻常常要求繞路行駛，讓人感到困擾，尤其要是在人生地不熟的地方，到底該不該相信？

一名網友在PTT上發文表示，自己是每天上班都要開導航的「資深路癡」，習慣開Google Maps看即時路況決定要不要繞開塞車路段，不過因為他的上班路線基本上一大段就是台灣大道一路走，所以除非很嚴重的事故導致台灣大道塞到不會動，所以正常不會有塞到需要繞路的機會。

但Google卻經常在沒塞車的時候要他繞道，再切回台灣大道，他觀察後發現，如果照著導航指示行駛，大約會在8點34分抵達公司，可是他不理會導航選擇繼續直行，預估抵達時間反而變成8點30分，讓他非常困惑「Google是吃到繞路王口水嗎？」

有網友同感回應，在台灣大道上確實很常遇到這種事情，「我也遇過好幾次，2分鐘路程可以繞15分鐘」、「我遇過的狀況是該路段已經施工完畢可通車，可是Google還沒即時更新，所以一直要我繞遠路」。

其他內行的網友則說明並提出建議，一般來說，Google判斷前方有塞車情況就會開啟繞路模式，或者它也會以「速度優先」，只要能讓你快1分鐘都會叫你繞路，所以有時候必須靠自己判斷。但是如果遇到這種繞路的情形，是可以向Google官方回報，「你不回報錯誤，它就永遠是錯的」、「之前回報錯誤，同樣的路段就沒有再亂跑了」。

根據Google Maps官網說明，若Google地圖有道路錯誤（如路名不正確、單行道和雙向道資訊不正確、道路繪製不正確、道路封閉、地圖上的道路並不存在、遺漏道路資料、標記位置不正確等），有需要新增或編輯道路資訊，可以依下列步驟進行修正或回報資訊：

1. 在電腦上開啟 Google 地圖

2. 按一下左上角的「選單」圖示

3. 按一下底部的 [編輯地圖] 接下來 [資訊錯誤]

4. 在清單中選取要修正的道路或地點

5. 選取要修正的資訊類型

▲如果導航有繞路情形，可以點「選單」進行地圖回報，避免類似情形再出現。點圖可放大。（圖／翻攝Google Maps）

▲如果導航有繞路情形，可以點「選單」進行地圖回報，避免類似情形再出現。點圖可放大。（圖／翻攝Google Maps）

如果要傳送意見回饋，則可以選擇地圖「選單」圖示中的「編輯地圖」，接著點選「提出你對Google地圖意見」的選項，再按照畫面上的指示操作即可。

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