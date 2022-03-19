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吳淡如驚長20顆肺結節　胸腔重症醫獨門一招：4顆肺結節消失了

圖文／今周刊

編按：知名主持人吳淡如16日在臉書透露，她自從7年前做斷層掃描在肺部發現20個肺結節後，每年都會到醫院做例行性的CT檢查，提醒人到中年都要記得去做健康檢查。

吳淡如回憶，7年前，母親一到醫院檢查就是第四期肺腺癌，當時醫生一聽，母親所有的姊妹都得過肺癌，馬上開單叫吳淡如去做斷層掃描，結果發現20個結節，還好都小於0.5公分。因為很難判斷，所以要定期追蹤，如果肺結節變大就有可能是癌症。

吳淡如本來以為每個人肺裡都有這麼多個結節，後來發現自己的確「高分」。「可能是小時候得過很多次肺炎，當然也有可能是壞東西，某些癌細胞在你免疫力好的時候是會休息的，你不好的時候就開始大軍入侵⋯」

吳淡如表示，這7年來，年長的表親們發病比例很高，幾乎都是肺癌，他們未必有抽煙，也大多生活在好山好水的宜蘭，不能夠用空氣污染來解釋⋯這就是DNA的力量。

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吳淡如最後說，如果這20個肺部的小白點給她什麼啟示的話，那就是現在她就算心情不好，時間也很短，為什麼呢？中醫的理論是心情不好很傷肺，為了保護自己的肺，吳淡如慢慢練就過2分鐘就變樂觀的本領。感謝這些小白點，它們讓她非常照顧自己，也很注意補充足夠營養，在乎免疫力。人生最重要的事情就是好好活在當下，有陽光就要享受。

所謂的肺部結節，是指小於3公分之肺部陰影，很多民眾去做檢康檢查都會發現肺結節的蹤跡，肺部結節可分為良性和惡性，有98%結節為良性結節，可能是良性腫瘤，或只是肺部過去發炎留下來的疤痕組織，而惡性結節的發生率僅1-2%，即是惡性腫瘤。

早期肺癌的生長速度很慢，所以不必一照出有結節就很緊張、認為一定要開刀，通常會建議0.8公分以下的結節只要每半年追蹤一次、0.5公分以下一年追蹤一次。然而除了追蹤等待和切片開刀之外，還能做什麼嗎？

胸腔重症蘇一峰醫師表示，其實很多結節本身是肺部卡住痰塊與污染顆粒，或者是肺部局部的小區域發炎，他分享一個獨門治療方式，成功讓病人4顆肺結節消失了。

A女士在門診不禁高興的大聲歡呼出聲！

「蘇醫師、真的嗎！？我的四顆肺結節都消失了！？」

我：真的都消失了！！我剛剛有仔細再幫你看一次！

我：我之前建議你使用的獨門治療法，有用吧！

「哇！太棒了！蘇醫師、謝謝你！」

A女士50多歲了，自從母親不幸因為肺癌過世後，心中從此就染上了害怕罹患肺癌的陰影，從50歲開始她就主動就醫安排低劑量的電腦斷層檢查，結果發現了3顆的肺結節。

後來一直在門診追蹤了兩三年，這3顆肺結節都沒有消失，甚至還多了1顆，變成了總共4顆肺結節。

A女士跑來我的門診討論，她的肺結節該怎麼辦？

我建議她試看看蘇醫師的特殊治療方式：「連續使用3-6個月的化痰藥物！」

其實很多結節本身是肺部卡住痰塊與污染顆粒，或者是肺部局部的小區域發炎，我臨床觀察不少患者的肺結節，使用化痰藥物治療後，有一些會消失喔！

你要不要試看看！這是我的獨門治療方法喔！！

國外醫學網站教你怎麼分辨痰塊阻塞(Mucoid impaction (lung)

很高興，A女士懸在心上三年多的4顆肺結節，在我的積極治療之下，通通消失了！

這篇文章引起許多廣大網友的迴響，不過蘇醫師還是要再次提醒大家，肺結節中有部分是惡性，請不要忘記到門診追蹤治療喔。

小弟在這裡厚臉皮地跟大家分享這個治療方式，希望可以幫助到更多的病人！提醒，肺結節治療方式還是要跟醫師討論過喔！千萬不要忘記準時到門診追蹤喔！

作者簡介_台灣胸腔重症醫師 蘇一峰

專長：氣喘、肺阻塞、肺癌診斷、重症加護病房治療與空氣汙染

本文獲蘇一峰醫師授權轉載，原文：怕！發現了數顆肺結節！除了追蹤等待和切片開刀之外，還能做什麼嗎？

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