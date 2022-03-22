摩鐵房內傳塑膠惡臭味　毒蟲呆滯應門...警查獲K他命及制式手槍

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲警分局日前在執行巡邏臨檢勤務時，在轄內一家汽車旅館發現其中一間房間飄出惡臭K菸味，進入搜索時，除了起獲毒品咖啡包及K他命殘渣吸管外，還查到一把制式手槍、空氣槍及各式子彈，2名男子辯稱毒品是朋友來訪時寄放，警訊後依毒品及槍砲彈藥等罪移送偵辦，並繼續追查槍毒來源。

▲蘆洲警臨檢汽車旅館，查獲毒品、槍枝 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，蘆洲警分局蘆洲派出所長李明翰、巡佐王柏森、警員田茂立、陳正偉，在執行巡邏臨檢勤務時，到集賢路上一家汽車旅館，發現其中一間客房傳出濃濃的K菸惡臭味，立即要求開門臨檢。

22歲李姓男子及21歲詹男神情恍惚地出來應門時，發現是警察，錯愕到說不出話，警方進入房內就看到11包毒品咖啡包放在塑膠袋內，旁邊還有K他命殘渣吸管，但2人辯稱是剛剛朋友來訪時帶來的，堅持沒有吸毒。

警方再搜索車庫內汽車，竟找到一把制式手槍、子彈23顆，及一把空氣槍、鋼彈14顆、塑膠彈7顆及CO2鋼瓶5個，警方將2人帶回偵訊並採集尿液送驗，訊後依毒品罪及槍砲彈藥管制條例移送新北地檢署偵辦，並追查毒品、槍枝來源。

▼2男子遭移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）