國民黨提名謝龍介角逐市長　台灣基進：「派小丑出場」瞧不起台南人

▲台南市議員謝龍介（左二）。（資料照／國民黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

2022台南市長選戰開跑，民進黨籍的台南市長黃偉哲力拚連任，國民黨中常會23日則宣布，經過多次協調，確定提名台南市議員謝龍介參選台南市長。不過，台灣基進台南市東區議員參選人李宗霖諷刺說，「派小丑出場，瞧不起台南人」；台南市大北門區議員參選人黃建昌則質疑，謝龍介過去在議會出席率只有43%，連基本功都做不好，簡直就是高雄市前市長韓國瑜的翻版。

李宗霖表示，今年年初謝龍介在台南市政府過半數局處未完成預算審查的情況下，不顧市民利益直接翹班去幫國民黨前立委顏寬恒輔選，過去在台南市議會更是醜態盡出，三不五時拿布袋戲偶出來表演，或是表示「一生只監督賴清德一個人」、「市政我只監督大方向」，根本無心做好自己市議員該有的職責。

台南市永康區議員參選人吳依潔感嘆，謝龍介過去的發言簡直就是一本笑話大全，從「吃萊豬睪丸會縮小」到「文旦丟在水庫超過200萬噸」，甚至蔑視女性的言論「女人拉票可以拉到客廳、拉到房間」，嘲笑同志說「娶媳要問是男是女」，不只不尊重不正經，更是個「謊言和假訊息的製造機」。

台南市大北門區議員參選人黃建昌痛批，謝龍介在過去的議會定期會出席率只有43%，連議員的基本功都做不好，還妄想自己可以當市長？不僅在競選立委時喊出「台灣安全，人民有錢」，簡直就是高雄市前市長韓國瑜的翻版，全黨上下都要效法韓國瑜「苦民所苦，睡到中午」的精神嗎？還是又要到處去「巡迴演出」？

台南市安南區議員參選人王明彥也感嘆，國民黨主席朱立倫竟然說謝龍介是「鐵杵磨成金箍棒」，其實根本就是一根小牙籤，國民黨真的不要把台南人當笨蛋，這種吃碗內看碗外，素質那麼低的人選，國民黨派這種諧星出場，是想要爭取議會笑話冠軍嗎？