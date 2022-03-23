確定角逐台南市長　謝龍介：一夕翻轉從現在開始

▲台南市議員謝龍介獲國民黨提名參選台南市長。（資料照／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

台南市長寶座之爭，民進黨提名黃偉哲競選連任，國民黨今（23日）確定提名台南市議員謝龍介參選台南市長。謝龍介自信地指出，一夕翻轉，從現在開始。

謝龍介表示，首先，他要感謝國民黨立委陳以信毅然投入競爭，讓國民黨在台南市激出火花，更感謝陳一直保持風度翩翩，咱們「揖讓而升，下而飲」，沒有網路暗箭，沒有雜誌爆料；只有良性競爭，只有懇託民意，「我一定會扛下你的抱負，加倍努力」。

謝龍介指出，再來要感謝黨主席朱立倫、秘書長黃健庭、台南市黨部主委林進旺，以及所有黨中央選舉提名委員會的成員，這些日子運籌帷幄，忍辱負重，盡在不言中。

謝龍介說，國民黨今天既然已經登壇拜將 ，授鉞行師，對他委以重任；未來，勝選市長，輔選議員，雙重目標，必將鞠躬盡瘁，死而後已。

謝龍介說，要感謝所有支持他的台南鄉親，全國百姓，甚至是海外僑胞，全球粉絲，「你們的支持與期待，是我最大的壓力，也是最強的動機」、「我參選的每一天，跑每一個行程，說每一句話，都會戒慎恐懼，希望能讓你們，以支持謝龍介為榮」。

最後，謝龍介表示，選戰當然會很艱困，但「十年磨一劍」，也不是花拳繡腿，三腳貓功夫，陪偉哲兄練劍來著；千年暗室，一燈即明；卅年沈浮，一夕翻轉，從現在開始。

▼謝龍介日前才抱怨自己蹲點多年，參選台南市長卻一波三折。（圖／翻攝謝龍介臉書）