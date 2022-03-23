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華山台南左鎮站2歲生日 邀長輩同遊化石館

▲華山基金會左鎮愛心天使站，3月23日上午，於左鎮榮和社區照顧關懷據點及左鎮化石館兩地舉辦「2周年感恩茶會」，並帶領長者同遊化石館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲華山基金會左鎮愛心天使站，3月23日上午，於左鎮榮和社區照顧關懷據點及左鎮化石館兩地舉辦「2周年感恩茶會」，並帶領長者同遊化石館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

華山基金會左鎮愛心天使站，3月23日上午，於左鎮榮和社區照顧關懷據點及左鎮化石館兩地舉辦「2周年感恩茶會」，並帶領長者同遊化石館，長者對館內珍藏及設施紛紛感到好奇好玩。

華山基金會左鎮愛心天使站，自2020年為在地三失（失能、失智、失依）老人服務，迄今已陪伴超過50位孤苦無依長輩，因左鎮區65歲以上人口比例，持續蟬聯台南市37個行政區之冠，服務期間更積極串聯當地社政資源，齊心為當地長輩謀福利。回首設站篳路藍縷的過程，為感謝社會大眾的協助。

左鎮站站長王昱文回顧服務歷程，愈發肯定華山基金會走進偏鄉的重要性，像是獨居貧困的吳阿嬤，過去因無交通工具及疫情影響，導致救濟物資經常被迫中斷，幸而經由華山開啟服務、義工電話問安掌握現況後，每月固定提供日常所需，生活從此不再窘迫。

23日行動不便的吳阿嬤也踴躍參與參觀化石館活動，第一次踏入左鎮化石館園區的她，對館內珍藏及設施紛紛感到好奇，更藉由這次外出機會與其他長輩敘舊話家常，不僅以實際行動支持表達對基金會的感謝，也讓自己的一天變得不再單調乏味。

台南市左鎮區在缺乏公司行號、醫療資源及人口稀少的環境裡，要長期穩定提供弱勢長輩服務、招募義工以及資源募集等，皆是無比困難的任務，因此懇請各界踴躍響應華山基金會「送愛到偏鄉」公益計畫，每月1250/月、15000/年，守護弱勢長輩，一同將愛傳送到偏鄉角落之中。愛心專線：(06)589-2412王站長。

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