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俄烏戰爭啟示　林楚茵：台灣該推動「金融漢光演習」

▲▼台灣韜略策進學會23日舉辦「俄烏戰爭下的國際局勢與兩岸情勢」座談會 王定宇 趙天麟 林楚茵 林靜儀。（圖／王定宇國會辦公室提供）

▲台灣韜略策進學會舉辦「俄烏戰爭下的國際局勢與兩岸情勢」座談會。（圖／王定宇國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

烏俄戰事持續，台灣韜略策進學會23日舉辦「俄烏戰爭下的國際局勢與兩岸情勢」座談會，民進黨立委林楚茵會中表示，此次戰事出現「金融戰」的無形戰爭，例如歐美將俄羅斯踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），讓俄羅斯缺乏銀彈支援軍備，因此，台灣面對中國威脅也應進行「金融的漢光演習」，進行因應國際金融戰的兵推。

台灣韜略策進學會今天上午舉辦「俄烏戰爭下的國際局勢與兩岸情勢」座談會，民進黨立委王定宇、趙天麟、林楚茵、林靜儀、台灣智庫執行委員賴怡忠、台北海洋科大副教授吳建忠等人與會。

林楚茵則說，戰爭分為「有形戰爭」和「無形戰爭」，傳統上認為，無形戰爭是指網路資訊戰，而另一個無形戰爭則是所謂「金融戰」，且在俄烏戰爭中佔有重要角色，例如歐美對俄羅斯實施金融制裁，第一時間就把俄羅斯踢出SWIFT支付系統，傳統中立國瑞士也跟進凍結俄羅斯寡頭、普丁親信在瑞士銀行的資產，讓俄軍缺乏銀彈用以生產武器裝備，現在的俄羅斯可以說是後繼無援。

林楚茵表示，台灣曾舉辦過多次的漢光演習，但缺乏「金融的漢光演習」，台灣面臨中國的威脅不僅是軍事上的，還有經濟上的互賴，尤其台灣對中國出超648.7億元，提醒國安單位在注意武力威脅與非對稱作戰時，應要注意金融戰的威力和效果，也呼籲相關單位應要研擬「金融漢光演習」，當台灣面對中國敵對勢力時，是否能承受外力在金融上的操作？要求央行、財政部、金管會、經濟部及國防部應該組成跨部會的商討小組，以國際金融局勢變化為藍本，進行因應國際金融戰的「兵推」。

王定宇則表示，烏俄戰爭發生以來，台灣重要性在國際已經是「明文化」，美國、日本、韓國、澳洲、加拿大、印度、東南亞乃至歐盟發現台灣有3個重要：一是「戰略位置」重要，失去台灣第一島鏈將不復存在，而第二島鏈也將岌岌可危；二是「經濟位置」重要，歐盟執委會直言台灣在國際供應鏈的位置無可取代；三是「價值位置」重要，台灣是民主世界的防衛最前線。

王定宇補充，提醒美國盟友注意「戰略模糊」的危險性，從俄羅斯入侵烏克蘭後發現，對獨裁者而言，內部很難提供與獨裁者相左的意見，以致於導致獨裁者的錯誤判斷；他也提醒台灣內部說，未來獨裁者若要侵略周邊國家勢必將「降低本國防衛意志」和「弱化盟友互信」視為重要政策，例如拜習會議尚未結束，中國官媒「新華社」就加油添醋弄了「4不1無意」，但是國內政黨和部分媒體卻對此來函照刊，試圖降低對侵略者的防衛意志以及減弱我們和盟友之間的互信，因此，正確訊息的提供和了解，有助於國家安全。

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