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賣台積電股票、當「航海王」換房？　高嘉瑜去年悄購入3200萬新宅

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 交通部長王國材 立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

監察院23日公布最新一期廉政專刊，曾公開嘆息「房租加房貸蠟燭兩頭燒」的民進黨立委高嘉瑜去年6月中旬悄悄購入台北市內湖區舊宗段建物及土地，取得價額達3200萬元，另還有現金88萬元、存款618萬餘元，總價額逾345萬元的有價證券，包括台積電、陽明、萬海等公司股票，以及1台購入超過10年的TOYOTA汽車。

監察院今天公布第184期廉政專刊，內有立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌、立法委員王定宇、王婉諭、何志偉、吳怡玎、范雲、洪申翰、高虹安、高嘉瑜、吳斯懷等人的財產申報內容。

高嘉瑜2020年進行財產申報時，因名下擁有登記於台北市內湖區碧湖段四小段的2筆建物、4筆土地引發熱議，並有感而發稱「房租加房貸蠟燭兩頭燒」，每個月房貸繳8萬，壓力實在很大。

根據高嘉瑜去年11月財產申報內容，位於碧湖段建物已不在她名下，另在2021年6月中旬購入台北市內湖區舊宗段土地和建物，取得總價額3200萬元，並向合作金庫貸款2624萬元，房貸成數約8.2成，該筆土地面積1141平方公尺，全部持分的建物面積107.82平方公尺（換算約32.62坪）。

在有價證券方面，高嘉瑜2020年原本擁有多達21張台積電股票，也持有紡織大廠如興、電子業群創、生技醫療業的進階、金控業的元大金等股票，分散投資風險；2021年她持有股票股數大增，以票面價額10元計算從100萬元增加至逾345萬元，其中，台積電賣到僅剩2張，另多購入中鋼、春源、官田鋼、聚亨、燁輝、志聯、大成鋼、新光鋼、新鋼、技嘉、陽明、萬海、台驊控股、晶心科、力積電、志超、大國鋼等公司股票，把握景氣循環機會佈局鋼鐵和航運類股，投資眼光可說相當精準。

此外，根據財產申報內容，高嘉瑜去年登記持有現金88萬5674元、存款618萬7358元，一台2012年購入的TOYOTA汽車，以及一張「安泰喬壽還本終身壽險」保單，累積已繳保險費23萬5125元。

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